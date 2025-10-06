Також здорожчали капуста, баклажани та зелена цибуля.

На початку тижня в Україні зросли ціни на деякі популярні овочі. Так, рівненські огірки за вихідні на "Столичному ринку" додали 20 гривень, і сьогодні їх продавали по 65 гривень за кілограм, як свідчать дані сайту ринку.

На 15 гривень здорожчали і одеські огірки. Їх продають вже по 55 гривень за кіло. Кілограм зеленої цибулі виріс в ціні на 20 гривень і коштує 200 гривень.

Здорожчали також всі види помідорів. Рожеві томати додали 7 гривень і коштують 55 грн/кг. Червоні та жовті помідори подорожчали на 5 гривень – з 25 грн/кг до 30 грн/кг та з 55 грн/кг до 60 грн/кг відповідно.

Серед інших овочів на 2 гривні підросли в ціні баклажани – до 42 гривень за кілограм. Цвітна капуста здорожчала сильніше – на 7 гривень. Зараз її продають за 50 гривень за кілограм.

В сегменті зелені продовжують зростати ціни на кріп. В середу він коштував 100 гривень, в п’ятницю – вже 110, а його ціна в понеділок становить 130 гривень за кіло. Кілограм руколи здорожчав на 50 гривень проти кінця минулого тижня, до 300 гривень.

Ціни на ягоди та фрукти залишились незмінними, за виключенням малини – вона з середи продовжує дешевшати і коштує вже 250 гривень за кілограм. При цьому два тижні тому ціна на неї була ще помірнішою – 180 гривень, після чого ця ягода різко здорожчала.

Кілограм картоплі в ціні не змінився – овоч все ще можна купити по 12 гривень, як і в п’ятницю та середу.

В кінці минулого тижня на ринку у відсотковому відношенні найбільше здорожчала зелена цибуля. В понеділок ціна на цей овоч становила 100 гривень за кілограм, і вже до п’ятниці вона виросла до 180 гривень.

А гуртові ціни на огірки в Україні від вітчизняного виробника продовжують рости вже місяць поспіль. Це пояснюється великим попитом, який не може задовольнити згасаюча пропозиція тепличних овочів. Грунтові огірки в продаж надходити практично перестали.

