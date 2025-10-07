Водночас президент США зазначив, що не хоче ескалації конфлікту.

Президент США Дональд Трамп натякнув журналістам, що він все ж вирішив передати Україні ракети Tomahawk. Про це він заявив в понеділок, 6 жовтня, трансляція велася на YouTube-каналі Білого дому.

Зокрема, журналісти поцікавилися, чи голова Білого дому вже прийняв рішення щодо постачання ракет Україні, на що Трамп відповів:

"Так, я ніби як прийняв рішення, в цілому, якщо подумати. Думаю, я хочу з'ясувати, що вони з ними зроблять — куди вони їх відправлять, напевно. Мені б довелося поставити це питання".

При цьому, він знову ж таки висловив думку, що війна в Україні не мала би взагалі починатися. Трамп вважає, що обидві сторони ухвалили дуже погане рішення.

Відео дня

Президент США також зазначив, що жодна зі сторін не виглядає добре в війні. Також Трамп додав, що щотижня Україна та Росія втрачають на полі бою від 5 до 8 тисяч військових. За його даними, на цьому тижні втрати перевищили 7 тисяч осіб.

При цьому, на уточнення журналіста, що ракети Tomahawk мають дальність орієнтовно 1500 миль, що приблизно становить 2414,016 кілометрів, Трамп зазначив, що не хоче ескалації війни в Україні.

"Ні, я знаю. Ні, я хочу... я б поставив кілька запитань. Я хочу побачити, що... Я не прагну ескалації", - додав голова Білого дому.

Останні заяви Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна зберегти обмеження на розгорнуту стратегічну ядерну зброю. Трамп заявив, що вважає цю пропозицію хорошою ідеєю. Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що Москва чекає відповіді Трампа на пропозицію Путіна щодо контролю над ядерною зброєю.

Також ми писали, що Ізраїль та ХАМАС повинні почати переговори 6 жовтня щодо припинення війни після дворічного конфлікту згідно з мирним планом Трампа. За даними ЗМІ, обговорення будуть зосереджені на остаточних домовленостях щодо термінів звільнення заручників і списку палестинських ув'язнених, які підлягають звільненню. Обмін ізраїльськими заручниками і палестинськими ув'язненими відбудеться одразу після досягнення угоди, а роззброєння ХАМАС залишиться на другому етапі.

