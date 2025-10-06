Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ запевнив, що не варто панікувати з цього приводу.

Міністерство оборони України може отримати доступ до державних реєстрів для уточнення даних резервістів. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Новини.LIVE".

"Один із реєстрів, які потенційно можуть бути передані - це реєстр виборців. Але ми повинні розуміти, що мобілізація - це не покарання і не примус, це насамперед захист і любов до своєї країни. Ба більше, є критерії відбору в армії, які не відповідають реєстру", - сказав він.

Тимочко наголосив, що реєстри лише надають інформацію про соціальний статус українців, наприклад, чи є людина багатодітними батьками, особою з інвалідністю або з малозабезпеченої родини. Він додав, що ці фактори враховуються під час визначення придатності до служби в армії.

"Паніка навколо теми реєстрів недоречна. У системі "Резерв+" вже зареєструвалися понад 5 мільйонів українців. Це відкритий процес, який допомагає державі розуміти, на кого вона може спиратися", - заявив Тимочко.

Що означає статус "Потрібна військова підготовка" в "Резерв+"

Раніше пресслужба Міноборони пояснила, що означає статус "Потрібен військовий вишкіл" у застосунку "Резерв+". Зазначають, що присудження такого статусу потрібне для того, щоб держава могла оцінити кількість військовозобов'язаних, яким потрібно буде пройти військовий вишкіл у разі мобілізації.

У прес-службі наголосили, що в такому разі спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

