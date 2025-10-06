Тимочко наголосив, що реєстри лише надають інформацію про соціальний статус українців / Колаж УНІАН, фото - 113 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, скріншот

Міністерство оборони України може отримати доступ до державних реєстрів для уточнення даних резервістів. Про це повідомив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в ефірі "Новини.LIVE".

"Один із реєстрів, які потенційно можуть бути передані - це реєстр виборців. Але ми повинні розуміти, що мобілізація - це не покарання і не примус, це насамперед захист і любов до своєї країни. Ба більше, є критерії відбору в армії, які не відповідають реєстру", - сказав він.

Тимочко наголосив, що реєстри лише надають інформацію про соціальний статус українців, наприклад, чи є людина багатодітними батьками, особою з інвалідністю або з малозабезпеченої родини. Він додав, що ці фактори враховуються під час визначення придатності до служби в армії.

"Паніка навколо теми реєстрів недоречна. У системі "Резерв+" вже зареєструвалися понад 5 мільйонів українців. Це відкритий процес, який допомагає державі розуміти, на кого вона може спиратися", - заявив Тимочко.

Що означає статус "Потрібна військова підготовка" в "Резерв+"

Раніше пресслужба Міноборони пояснила, що означає статус "Потрібен військовий вишкіл" у застосунку "Резерв+". Зазначають, що присудження такого статусу потрібне для того, щоб держава могла оцінити кількість військовозобов'язаних, яким потрібно буде пройти військовий вишкіл у разі мобілізації.

У прес-службі наголосили, що в такому разі спеціально нічого робити не потрібно. Така військово-облікова спеціальність не є підставою для штрафу чи інших обмежень.

