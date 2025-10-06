З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких систем.

Оператори Сил безпілотних систем Збройних сил України знищили рідкісну станцію РЕБ російських загарбників під назвою "Житель".

Про це повідомляється у Telegram-каналі СБС. Зазначається, що російська станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – вкрай рідкісна і дороговартісна ціль.

""Житель" – складна і багатофункціональна система. Згідно з технічними характеристиками, може глушити наземний радіозв’язок на дальність до 25 км, зв’язок на літальних апаратах – до 50 км. Станція пеленгує джерела радіовипромінювання та визначає координати їхнього розміщення, встановлює радіоперешкоди для супутникового зв’язку, GPS-навігації та базових станцій GSM-зв’язку", – пояснюють військові.

За даними Сил безпілотних систем ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну візуально було підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем.

"Нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр", – йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні: інші новини

Сили оборони України знищили російський Мі-8. Разом із гелікоптером було ліквідовано його командира – старшого лейтенанта Авраменка Михайла.

Раніше ми розповідали про те, що українські десантники знищили російський безпілотник за $7 мільйонів. Мова про БПЛА "Форпост", який може нести кориговані авіабомби КАБ-20.

