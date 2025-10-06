Наскільки далеко зайшли ці обговорення, поки що сказати важко, але ігнорувати їх не можна, кажуть в ЄС.

У Кремлі обговорюють сценарій можливого вторгнення РФ в країни НАТО. Західні розвідки мають докази цього, розповів в інтерв’ю Wyborcza єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

"Я довіряю розвідувальним службам. А німецька розвідка стверджує, що має докази того, що Кремль обговорює напад на НАТО. А якщо вони це обговорюють, чи планують вони напад? Ми не знаємо. Але до таких сигналів потрібно ставитися смертельно серйозно. Вони справді можуть бути готові до війни. Ми також повинні бути готові до неї та вчитися не лише на досвіді українців, а й у росіян", – заявив він.

Кубілюс визнав, що російська армія загрузла в Україні, і це нікого в Кремлі не влаштовує. Разом з тим він зауважує, що Росія адаптувалася до сучасної тактики ведення війни та виробляє величезну кількість зброї.

Єврокомісар додав, що Україна готова допомогти західним союзникам підготуватися до можливого російського вторгнення. Однак Кубілюс наголошує, що мало буде просто купити дрони-перехоплювачі і навчитися ними керувати.

"Нам потрібно навчитися гнучкості в українців. Погляньте на їхню оборонну промисловість. Наразі вона базується на стартапах. Але вони не просто виробляють… обладнання; вони спостерігають за його використанням на полі бою та постійно його вдосконалюють. Компанії, що виробляють безпілотники, насправді мають власні батальйони безпілотників. Вражає, як українці звільнилися від бюрократичних структур перед обличчям російської атаки", – зазначив єврокомісар.

Російська загроза для Європи

Як писав УНІАН, колишній генсек НАТО Джордж Робертсон закликав британців "відійти від мирного мислення" і почати вже готуватися до великого конфлікту. Готуватися зокрема на побутовому рівні, наприклад, запастися свічками.

Також ми розповідали, що країни НАТО направляють свої збільшені військові бюджети на модернізацію і розширення танкового парку, хоча війна в Україні вже призвела до значного зниження ролі броньованої техніки.

