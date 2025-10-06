Він сказав, що угорці на референдумі висловилися проти України в ЄС.

Одіозний премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив президента України Володимира Зеленського у використанні "тактики морального шантажу" – нібито для того, щоб підштовхнути ЄС до підтримки України.

"Виявляється, президент Зеленський хоче вирішувати, що краще для угорців. Він знову використовує свою звичну тактику морального шантажу, щоб змусити країни підтримати його військові дії. Шановний пане президенте! З усією повагою, Угорщина не має морального обов'язку підтримувати вступ України до ЄС", – заявив він у соцмережі Х.

Угорський премʼєр додав, що жодна країна не набувала членства в Європейському Союзі "шляхом шантажу", і сказав, що цього разу так теж не станеться.

"Договір про ЄС не залишає місця для двозначності: рішення про членство приймається державами-членами одностайно. Угорський народ прийняв рішення. На референдумі він переважною більшістю голосів висловився проти членства України в ЄС. Якщо ви хочете це змінити, медіакампанія, яку ви ведете проти Угорщини, ймовірно, не є найкращим способом завоювати друзів", – написав Орбан.

Угорщина і Україна

Як відомо, Угорщина виступає проти приєднання України до Європейського Союзу та НАТО, використовуючи при цьому доволі маніпулятивні пояснення – від шкоди для угорських фермерів до питання угорської меншини на Закарпатті.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що угорський прем’єр може увійти в історію як єдина людина, яка блокувала набуття Україною членства в ЄС. За його словами, наша країна вступить у Євросоюз – із Орбаном чи без.

"Україна буде в Євросоюзі з Орбаном, або без. Бо це вибір народу України. Я впевнений, що в Угорщині є люди, які підтримують Україну", – заявив глава держави.

