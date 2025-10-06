Донині максимальна дальність ударів по російських обʼєктах сягала 1700 кілометрів.

Українські далекобійні безпілотники, схоже, встановили новий рекорд, подолавши величезну відстань для ураження нафтопереробного заводу в російській Тюмені.

Про це повідомляє український ресурс Defense Express. Зазначається, що відстань до обʼєкта становить близько 2000 км від поточної лінії фронту.

"Наразі відомо, що мінімум декілька дронів успішно долетіли до самої Тюмені та вибух одного з них на території заводу. Але вочевидь мова поки не йде про ураження установок з первинної переробки нафти та початок традиційної пожежі", – йдеться в матеріалі.

Місцева влада також підтвердила сам факт атаки. Проте там традиційно відзвітували, що всі дрони нібито "знешкодили", вибухів не було, постраждалих теж немає. Однак у місцевих ЗМІ пишуть, що в районі НПЗ помітили карети "швидкої", а на відео, які ширяться мережею, видно проїзд пожежних машин.

І хоча наслідки атаки наразі невідомі, факт полягає в тому, що українські дрони подолали понад 2000 км, пишуть автори. Крім того, у Тюмені взагалі не були готові до подібного розвитку подій – повітряну тривогу у місті не оголошували.

Донині максимальна дальність ударів по російських обʼєктах сягала 1700 кілометрів, коли у серпні 2025 року було атаковано НПЗ "Лукойл-Ухтанефтепереработка" у Комі. А 3 жовтня було завдано ударів по НПЗ в Орську – відстань становить близько 1500 км.

"Водночас дальність у 2000 км означає, що у зоні ураження знаходиться просто величезна частина РФ, а головне – промисловий район Нижнього Тагілу, Єкатеринбурга та Челябінська. Які, будучі за Уралом завжди вважались надглибоким тилом РФ. Також слід зважити на те, що попередній далекобійний удар по російських об'єктах за Уралом – НПЗ в Орську за 1,5 тисячі км, був уражений дронами "Лютий", а не БПЛА на базі легкомоторних літаків. Водночас які саме засоби були використані на цей раз – поки невідомо", – резюмували у Defense Express.

Атаки по Росії

У російському Бєлгороді вчергове пролунали вибухи на ТЕЦ. Мешканцям міста вже прямо кажуть купувати генератори.

Заступник командира 14-го окремого полку БПАК Роман Парханов розповів, що найбільше від дронових атак росіяни захищають два регіони. Мова про Московську область, а також тимчасово окупований Крим.

