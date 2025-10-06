Повідомляється про перебої з електропостачанням.

Російські окупаційні війська знову тероризують Харків. Ввечері у понеділок, 6 жовтня, ворог атакував місто дронами.

Як повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у місті лунають потужні вибухи. У частині Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням.

Оновлено 23:55: Російські окупаційні війська завдали по Харкову 25 ударів бойовими дронами "Шахед". Усі – по Немишлянському району міста, інформує мер Терехов.

Оновлено 23:04: Ігор Терехов, мер Харкова, повідомив, що за двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж.

"Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів – будьте обережні!" – додав він.

Водночас "Суспільне" пише, що в місті пролунав 21-й вибух.

Оновлено 23:01: За даними ЗМІ, у Харкові було чути вже 20 вибухів. Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі, заявив очільник ОВА Синєгубов.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що, за попередньою інформацією, під ударом Індустріальний район. На місці влучання виникла пожежа. Дані про постраждалих поки не надходили.

Пізніше Олег Синєгубов заявив, що у Немишлянському районі міста спалахнула пожежа. На місці атаки прямують медики.

Тим часом "Суспільне" інформує, що у частині Харкова спостерігаються перебої з електропостачанням. Зазначалося, що вибухів було щонайменше 15.

Росіяни щодня атакують Україну різними видами зброї – від дронів до КАБів та крилатих ракет. Днями росіяни завдали масованого удару з застосуванням різного виду озброєння.

Основний удар зосередили на Львові. У населеному пункті Лапаївка російські ракети зруйнували кілька будинків, загинули люди.

Le Monde писало, що російські атаки змінилися не просто так. Росія обрала цю стратегію з метою виснажити Україну та її союзників.

