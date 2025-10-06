Поява у ЗСУ літаків західного зразка значно змінила ситуацію в Повітряних силах.

Із появою на озброєнні ЗСУ винищувачів західного зразка наявні літаки радянського виробництва стали використовувати переважно для ударів по наземних цілях уздовж лінії фронту. Про це в інтерв’ю Radio NV розповів льотчик 39-ї бригади тактичної авіації підполковник Андрій Онуфрак.

"На цьому етапі і Су-27, і Міг-29 виконують дуже великий обсяг роботи, який ми допомагаємо розділити з F-16. Так що не можна сказати, що літаки радянського зразка нічого не роблять. Вони навіть роблять іноді більше, ніж ті ж самі зразки західного озброєння", – сказав він.

За словами пілота, винищувачі F-16 більше підходить для знищення повітряних цілей, тоді як радянські літаки сьогодні займаються переважно знищенням наземних сил противника, зокрема його засобів протиповітряної оборони та інших пріоритетних цілей.

Відео дня

Як пояснив Онуфрак, на початку повномасштабної війни пілотам Су-27 і Міг-29 іноді доводилося завдавати ударів по землі, але тоді це не було їхнім основним профілем. І лише з появою в Україні західних літаків екіпажам радянських машин довелося "перекваліфікуватися" на роботу саме по наземних цілях.

"Це стало нашим основним профілем, тому що ми адаптували наші літаки до західних озброєнь, використовуємо бомби західного зразка, нашого зразка, починаючи від GBU різних калібрів до ракет-обманок MALD", — пояснив пілот.

За словами Онуфрака, однією з пріоритетних цілей для них зараз є російські оператори БПЛА та офіцери в передових командних пунктах.

"Зрозуміло, що є цілі важливіші, є менш важливі. Іноді ми можемо застосовувати 100-кілограмові боєприпаси, іноді - боєприпаси більших калібрів, в залежності, яка саме ціль, наскільки вона важлива для знищення і скільки там є цих операторів, або це інші [військові РФ] в командних пунктах, де вони дислокуються", — пояснив льотчик.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, артилеристи похвалили українську причіпну гармату "Богдана-Б", але також вказали і на деякі важливі недоліки. Це зовсім нова зброя, яка почала надходити у війська лише цього року.

Також ми розповідали, що навчальні центри ЗСУ перенесуть углиб України. За словами головкома Сирського, така потреба виникла через те, що росіяни повадилися бити по полігонах дронами і ракетами.

Вас також можуть зацікавити новини: