Київ перейде на систему електронних (цифрових) перепусток для руху транспорту під час комендантської години.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації (КМВА), відповідне рішення ухвалено Радою оборони міста.

"За поданням військової адміністрації Рада оборони підтримала впровадження електронних перепусток для руху транспорту під час комендантської години. Прийняте рішення дозволить створити електронну систему та уповноважує обʼєднати військове командування та Київську область в єдиному механізмі", - зазначено у повідомленні.

Своєю чергою Київська міська держадміністрація інформує, що цифрові спецперепустки для пересування транспортних засобів під час комендантської години запровадять в місті з 2026 року.

Наразі ж КМВА доручили спільно з 12-м Армійським корпусом Сухопутних військ ЗСУ розробити та затвердити наказ і порядок реалізації цього рішення. Військова адміністрація також має звернутися до обласної адміністрації з пропозицією запровадити цифрові перепустки і в області.

Як повідомляється, має бути створена і впроваджена інформаційно-комунікаційна система управління цифровими перепустками для транспортних засобів.

У Києві перепустками для переміщення автівок і спецтранспорту в комендантську годину наразі можуть користуватися особи, які працюють у секторі безпеки та оборони України та на об’єктах критичної інфраструктури міста.

У серпні сервіси таксі Bolt, Uklon та Uber звернулися до київської влади з пропозицією дозволити їм пересування містом у період комендантської години. Вони зазначали, що йдеться про прозоре, безпечне та погоджене з органами влади врегулювання питання пересування містом у період комендантської години особами, "які мають об'єктивну потребу".

Зверталась увага на те, що останнім часом у ЗМІ з'являються численні публікації щодо перевезень пасажирів під час комендантської години, які нерідко здійснюються у "тіньовому" режимі. Компанії з перевезень посилались на приклад міста Львова, де у жовтні 2024 року дозволили відновити роботу сервісів таксі в нічний час.

Тоді начальник КМВА Тимур Ткаченкозаявив, що "сірі схеми", нелегальні перепустки й чорний ринок нічних таксі будуть знищені".

