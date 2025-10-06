Навчальні центри перемістять подалі від лінії фронту.

В Україні посилюють безпеку навчальних центрів Збройних сил через загрозу дронових і ракетних атак Росії. Їх перемістять углиб країни, якомога далі від лінії фронту. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй сторінці у Facebook.

"З огляду на дронову та ракетну загрозу, триває робота з посилення безпеки навчальних центрів. Вони все більше переміщуються вглиб країни, якомога далі від лінії фронту. У зв'язку з цим виникає завдання - забезпечити високі стандарти підготовки також і на віддалених локаціях", - розповів він.

Сирський також поділився, що він провів традиційну щомісячну нараду з питань підготовки українських воїнів. Він зазначив, що обговорювалися, зокрема, питання контролю якості підготовки в навчальних центрах і шляхи вдосконалення їхньої організаційної структури.

"За останній рік ми виконали значну організаційну роботу, щоб новобранці мали достатньо часу для освоєння необхідних навичок і знань під час базової загальновійськової підготовки. Тепер базова загальновійськова підготовка триває 51 день, включає курс антидронової боротьби та інші елементи, які відповідають вимогам сучасної технологічної війни", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Удари РФ по навчальних центрах ЗСУ - важливі новини

Нагадаємо, що в ніч на 12 серпня російські окупанти завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Відомо про одного загиблого та 11 поранених різного ступеня тяжкості.

Крім того, росіяни 24 червня атакували ударними дронами типу Shahed один із навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ. Зазначається, що завдяки впровадженню комплексу запобіжних заходів і високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути численних втрат.

