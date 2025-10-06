Переважна більшість предметів, знайдених дослідниками в дюжині гнізд стерв'ятників, були кістками, а також кількома копитами і яєчною шкаралупою інших тварин.

Учені, які досліджують гніздо стерв'ятника в скельній печері на півдні Іспанії, виявили незвичайний предмет взуття - солом'яне взуття середньовічних часів. Про це пише Live Science.

Цікаво, що подальше дослідження сусідніх гнізд показало, що покоління стерв'ятників прикрашали свої гнізда іншими історичними артефактами, включно зі шматками шкіри, тканини та мотузки.

"Сприятливі умови печер дали змогу артефактам зберегтися протягом століть, що дає змогу припустити, що ці гнізда є справжніми природними музеями", - повідомив співавтор дослідження Антоні Маргаліда, еколог з Інституту досліджень полювання та дикої природи Іспанії.

Відео дня

У дослідженні, опублікованому в журналі The Scientific Naturalist, Маргаліда і його колеги детально описали своє вивчення 12 добре збережених гнізд бороданя (Gypaetus barbatus) - виду, який вимер на півдні Іспанії понад 70 років тому. Цей територіальний хижак, що харчується кістками, протягом поколінь використовує гнізда на схилах скель, будуючи будинки з шарів кісток, трави, гілок і знайдених матеріалів.

Важливо, що переважна більшість предметів, знайдених дослідниками в дюжині гнізд стерв'ятників, були кістками, а також кількома копитами і яєчною шкаралупою інших тварин. Однак приблизно 9% останків були зроблені людиною, включно з арбалетним болтом, 72 шматками шкіри, 129 шматками тканини і 25 предметами з трави еспарто, включно з одним цілим черевиком.

Зазначається, що цю траву використовували впродовж тисячоліть для виготовлення взуття, зокрема сучасних еспадрильїв із гнучкою підошвою з мотузки, зробленої з еспарто. Еспадрильї були поширеним селянським взуттям у середньовічній Іспанії. Радіовуглецевий аналіз солом'яного взуття показав, що його вік становить майже 750 років.

"Останки людського походження, ймовірно, були зібрані цим видом у той період", - сказав Маргаліда, припустивши, що стерв'ятники викрадали взуття в селян XIII століття, які нічого не підозрювали, а не грабували археологічні пам'ятки.

У тому ж гнізді, з якого було зроблено середньовічну еспадрилью, також містився фрагмент овечої шкіри, пофарбований червоною охрою. Хоча незрозуміло, з якого предмета було взято цю шкіру, дослідники за допомогою радіовуглецевого аналізу встановили її вік - 726 років, приблизно стільки ж, скільки й саме взуття.

Дослідники зазначили, що гнізда бороданів-ягнят із прихованими матеріалами можуть бути справжнім джерелом інформації для археологів, оскільки їхнє розташування в іберійських печерах і скельних схованках зі стабільною температурою та низькою вологістю сприяє гарному збереженню органічних залишків. Вони планують продовжити роботу на цих історичних місцях гніздування. Маргаліда додав:

"Наступні кроки полягатимуть в ідентифікації всіх решток - як біологічних, так і створених людиною - і датуванні різних шарів гнізд пошарово, щоб визначити, до якого періоду вони належать".

Новини археології

Раніше дослідники виявили найдавніший відомий виріб із бивня гіпопотама на Піренейському півострові. Знайдений на місці розкопок Бобіла-Мадурель неподалік Барселони, одного з найзначніших доісторичних поселень Європи, предмет, вирізаний із бивня гіпопотама, датується другою чвертю третього тисячоліття до нашої ери.

Вас також можуть зацікавити новини: