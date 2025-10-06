Така міні-ракета коштує значно менше, ніж класичні зенітні ракети.

Не тільки в Україні, але й у Європі відчайдушно шукають ефективні засоби протидії російсько-іранським "Шахедам". Європейська промислова група Thales заявила, що змогла створити дешеву зенітну ракету, призначену для боротьби саме з таким типом загроз, і вже постачає її в Україну. Про це пише Business Insider.

Європейський виробник стверджує, що для своєї компактної 70-мм ракети розробив нову боєголовку FZ123, наповнену тисячами крихітних сталевих кульок, що розлітаються в усі боки під час вибуху майже кілограмового заряду.

Виробник заявляє, що зона ураження під час вибуху складає до 25 метрів в діаметрі, чого достатньо, аби знищити безпілотник. В теорії ці кульки можуть вразити дрон і на більшій відстані, адже ракета діє за принципом дробовика. Максимальна дальність самої ракети з такою боєголовкою складає до 3 км.

За словами Томаса Коліне, директора Thales Belgium з транспортних засобів та тактичних систем, новинку вже "розгортають" в Україні, і наразі попит з боку Києва перевищує виробничі потужності компанії.

"Добра новина для нас полягає в тому, що якщо вони просять більше, це означає, що вони задоволені", – сказав Коліне, відмовившись озвучити масштаби поставок.

Скільки саме коштують зенітні міні-ракети Thales, представник виробника також відмовився розкривати. За його словами, вони є дорожчими за українські зенітні дрони, що вже активно використовуються для боротьби з "Шахедами", але вони також є значно дешевшими за традиційні зенітні ракети, що використовуються західними арміями.

У Thales Belgium заявили, що навіть її найдорожчі міні-ракети з лазерним наведенням зазвичай коштують "п'яту частину вартості звичайної ракети". Як зазначає Business Insider, найдешевші зенітні ракети AIM-7 Sparrow, що запускаються зокрема з F-16, коштують приблизно 125 000 доларів кожна.

