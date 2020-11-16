Водночас, за словами глави держави, потрібно відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, а також самотнім людям.

Президент Володимир Зеленський вважає правильним кроком запровадження в Україні карантину вихідного дня.

Про це Зеленський заявив на традиційній селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної хвороби під його головуванням, повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Вважаю, що Україна зробила правильний крок. Всесвітня організація охорони здоров’я повідомила, що вихідними фіксують найбільшу кількість нових випадків зараження. Зменшення контактів між людьми - це порятунок життів. Водночас треба відновити та вдосконалити всі програми економічної допомоги підприємцям, працівникам, які втратили роботу, самотнім людям", - наголосив Зеленський.

Карантин вихідного дня: що відомо

У зв'язку з погіршенням епідситуації Кабінет міністрів 11 листопада ухвалив рішення про запровадження в Україні карантину вихідного дня. Він має діяти щосуботи та неділі з 14 до 30 листопада. Дозволено працювати лише продуктовим магазинам, аптекам, поштовим відділенням, ветаптекам, медустановам, АЗС.

Мери окремих міст, зокрема Львова, Житомира, Тернополя, Черкас, Дніпра, Одеси, Івано-Франківська, заявили, що у їхніх містах не виконуватимуть рішення Кабміну про введення карантину вихідного дня.

В Україні за весь час пандемії на COVID-19 захворіли 545 тис. 689 осіб, померли 9697. 16 листопада було виявлено 9832 нових хворих.

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Автор: Костянтин Гончаров