Точний час прибуття борту з тілом мера Харкова невідомий.

Борт з тілом Геннадія Кернеса, який помер 17 грудня в Німеччині, повинен 21 грудня прибути до Харкова.

Про це повідомляє місцевий сайт "Status quo".Читайте такожЗеленського просять присвоїти Кернесу звання Героя України

Похорон Кернеса: що відомо

Похорон мера Харкова заплановано на середу, 23 грудня. Відспівування пройде в Благовіщенському соборі. Потім орієнтовно з 9:00 до 13:00 в театрі опери та балету пройде церемонія прощання.

Поховають мера на Алеї видатних харків'ян на другому міському кладовищі.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Автор: Ольга Робейко