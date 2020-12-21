Вже сьогодні до Харкова має прибути борт з тілом Кернеса
Борт з тілом Геннадія Кернеса, який помер 17 грудня в Німеччині, повинен 21 грудня прибути до Харкова.
Про це повідомляє місцевий сайт "Status quo".Читайте такожЗеленського просять присвоїти Кернесу звання Героя України
Похорон Кернеса: що відомо
Похорон мера Харкова заплановано на середу, 23 грудня. Відспівування пройде в Благовіщенському соборі. Потім орієнтовно з 9:00 до 13:00 в театрі опери та балету пройде церемонія прощання.
Поховають мера на Алеї видатних харків'ян на другому міському кладовищі.
Смерть Кернеса: що відомо
- Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.
- 4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).
- 11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.
- 17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.
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