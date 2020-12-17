Фукс згадав, що востаннє розмовляв з Кернесом три дні тому.

Бізнесмен Павло Фукс розповів про останні дні життя мера Харкова Геннадія Кернеса.

За його словами, ще два тижні тому голова Харкова був бадьорим. Про це Фукс заявив "Стране".

Читайте такожУ Харківській міськраді прокоментували смерть Кернеса"У нього була нормальна мова, незважаючи на трубку в горлі. Ми зраділи, що він підіймався, а потім через два дні нирки відмовили. Після цього лікарі сказали, що тепер тільки диво допоможе", - розповів бізнесмен.

Фукс згадав, що востаннє розмовляв з Геннадієм три дні тому.

"Я вже відчував в його голосі якусь слабкість. Він говорив, що серце коле й болить", - розповів Павло.

Він уточнив, що похорон Кернеса відбудеться наступного тижня.

Смерть Кернеса: що відомо

Геннадій Кернес проходив курс лікування від COVID-19 у німецькій клініці "Шаріте". Весь цей час, з вересня 2020 року, з'являлися чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Він переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

11 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що стан Кернеса погіршився. У нього відмовила друга нирка.

17 грудня стало відомо, що Кернес помер від ускладнень коронавірусної інфекції.

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Автор: Ольга Робейко