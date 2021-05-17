Також лідер фракції "СН" підтвердив, що Зеленський запропонував Степанову піти у відставку, але той відмовився.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пояснив, чому потрібно проголосувати за відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова з посади керівника Міністерства охорони здоров'я.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це він розповів на засіданні комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування, де розглядається подання прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля про відставку Степанова.

Арахамія зазначив, що міністр - це політична посада, і вже в другу чергу це менеджер.

Він наголосив, що ні для нікого не секрет, що між Степановим та Шмигалем був конфлікт, і в такій ситуації говорити про тісну співпрацю неможливо.

“Немає нормального професійного діалогу з прем’єр-міністром, і про цей конфлікт знають і у ВР, і в профільному комітеті. А якщо з безпосереднім керівником немає нормального продуктивного діалогу,... то всі, навіть хороші ініціативи МОЗ будуть гальмуватися і не будуть нормально працювати”, - наголосив Арахамія.

Читайте такожВідставка Степанова: ЗМІ назвали причини можливого звільнення міністраЗа його словами, також необхідна політична відповідальність міністра за ситуацію, яка складається з вакцинацією.

Крім того, лідер фракції "СН" нагадав, що Степанов не налагодив співпрацю і з профільним комітетом парламенту.

Він розповів, що Степанов зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським, який запропонував йому піти у відставку з власної ініціативи, але той відмовився.

Арахамія наголосив, що зараз “ми маємо зробити те, що запропонував президент, і звільнити пана міністра з цієї посади”.

Відставка Степанова: що відомо

14 травня прес-секретар глави Верховної Ради Ольга Туній повідомила, що до Верховної Ради надійшло подання прем'єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова. За словами самого міністра, він не писав заяви на звільнення з посади глави МОЗ.

Про відставку Степанова почали говорити ще восени 2020 року. У листопаді ходили чутки, що відставку нібито погодили в Офісі президента й Кабміні.

За даними джерел ЗМІ, відправити Степанова у відставку планували вже кілька разів. 14 травня добровільно піти йому нібито запропонував президент України Володимир Зеленський. Однак очільник МОЗ відмовився. Після цього в Раду й надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

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Автор: Надя Пришляк