Очільник МОЗ каже, що звільнить крісло, якщо так вирішать депутати під час голосування.

До Верховної Ради України надійшло подання про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова з посади глави МОЗ.

Про це журналістам повідомила прес-секретар голови ВР Ольга Туній.

"Офіційно повідомляю, що до Верховної Ради України надійшло подання прем’єр-міністра України про відставку міністра охорони здоров’я Максима Степанова", - зазначила вона.

Натомість сам Степанов заявляє, що не писав заяву про відставку з посади глави МОЗ. Про це він сказав у ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ні, я заяву не писав", - заявив Степанов.

"Вже більше шести місяців, якщо мені не зраджує пам'ять, достатньо активно, починаючи з листопада, відразу після запровадження "карантину вихідного дня", почали активно збирати підписи за мою відставку. По суті справи, ці чутки про мою відставку почалися через місяць після мого призначення. Я знаю точно, що я зробив за цей рік, і як ми проходимо цю епідемію. Я вважаю, що це був найважчий рік взагалі не тільки в історії української медицини, а й один із найважчих років в історії України, тому що це була чергова війна, але чергова війна з COVID-19", - сказав Степанов.

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Також він сказав, що за цей час були здобуті серйозні досягнення. "Я вважаю, що ми в медицині зробили навіть не крок вперед, а стрибок вперед", - переконаний міністр.

Степанов додав, що з великим задоволенням готовий поспілкуватися з усіма народними депутатами, і в тому числі із фракції "Слуга народу". "Більше того, я вже сам звертався до фракції, що я із задоволенням поспілкуюсь, відповім на всі запитання, які у вас є, тому що ви повинні знати відповіді. Це мій обов'язок – давати відповіді. Готовий почути абсолютно конкретизовані претензії, не мантри під назвою "провал", що під цим нічого не стоїть. Абсолютно конкретно, які зауваження є, якщо вони є. Тому що усе решта - це суто політичні речі", - наголосив Степанов.

Також у глави МОЗ запитали, що має статися, щоб він пішов у відставку. Степанов сказав, що треба, аби у Верховній Раді за постанову про його відставку проголосували 226 депутатів.

Як повідомляє УП, Степанов сьогодні був в Офісі президента, де Володимир Зеленський пропонував йому написати заяву про звільнення за власним бажанням. "Степанов не дав чіткої відповіді і пішов "думати". Поки він думав, прем‘єр Шмигаль подав подання про його звільнення", - пише видання.

Що цьому передувало:

В понеділок, 17 травня, фракція "Слуга народу" обговорить питання щодо можливої відставки Максима Степанова з посади міністра охорони здоров’я України.

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Автор: Тетяна Поляковська