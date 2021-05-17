За словами джерел, вони погодилися з президентом і написали заяви про відставку за власним бажанням.

Міністра інфраструктури Владислава Криклія та Міністра економіки Ігоря Петрашка попросив піти у відставку президент Володимир Зеленський.

Про це журналістам повідомили джерела, йдеться в матеріалі "РБК-Україна" "Відставки в Кабміні. Чому команда Зеленського звільняє трьох міністрів".

Читайте такожШмигаль просити Раду відправити Степанова у відставку: міністр каже, що заяву не писавЗа даними видання, в п'ятницю, 14 травня, Зеленський покликав до себе трьох міністрів і запропонував їм піти з уряду за власним бажанням. Двоє без сперечань погодилися, і вже до вечора в парламенті з'явилися заяви про відставку від Криклія і Петрашка.

"По Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства відчувався певний дефіцит ініціатив, зокрема, в питаннях захисту української промисловості та підприємців під час коронакризи. Були й претензії з боку парламентаріїв щодо недостатньої комунікації з Міністерством", - розповів журналістам радник глави ОП з антикризових комунікацій Михайло Подоляк.

Заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначила, що депутати не бачили від Петрашка будь-яких проривних ідей, які необхідні зараз для зміцнення економіки. Тепер посаду міністра економіки пророкують нинішньому голові Державної податкової служби Олексію Любченку.

Криклій же був одним з небагатьох міністрів, що зберегли своє крісло під час перезавантаження уряду навесні минулого року. В ОП вважають, що в період Криклія Мінінфраструктури допустило "прорахунки в управлінні галуззю", зокрема у сфері залізничного транспорту. За словами Подоляка, до мінусів на Банковій відносять й "скандали, пов'язані з Міністерством".

"Потрібен більш системний підхід у роботі міністерства. Звичайно, слід враховувати, що всі міністри працювали в надзвичайно складних умовах. Уряду в цілому вдалося зробити дуже багато для захисту суспільства та української економіки від негативного впливу коронакризи. Але потрібно активізувати деякі процеси, зробити роботу міністерств більш ініціативною", - сказав радник керівника ВП.

За словами іншого джерела видання, до відставки міністра інфраструктури може бути причетний заступник голови ОП Кирило Тимошенко, в якого були не дуже добрі відносини з міністром. Крім того, у нього склалися непрості відносини й з членами профільного комітету Ради. Новим главою Мінінфраструктури Кабмін збирається пропонувати Раді главу Укравтодору Олександра Кубракова.

"Ми однозначно вдячні і Криклію, і Петрашку, що вони працювали під час пандемії та економічного падіння. Але зараз нам дуже важливо зробити акцент на економічному зростанні. Для цього потрібні не просто менеджери в конкретній сфері. Логічно, що на ці посади запрошують людей, які вже зарекомендували себе. Кубраков і Любченко повинні стати посиленням урядової команди", - зазначила Євгенія Кравчук.

Відставка міністра Степанова

Третім міністром, якого в п'ятницю запрошував до себе президент, був, за даними джерел, Максим Степанов. Однак на відміну від Петрашка і Криклія, він не став писати заяву, оскільки явно не бажав звільнятися, але попросив все обміркувати до 19:00 вечора п'ятниці. Жодної відповіді від міністра в результаті так і не надійшло, а о 19:45 він в ефірі "Україна 24" заявив, що жодних заяв не писав. За 10 хвилин після цих слів у Раду надійшло подання від прем'єра на звільнення міністра охорони здоров'я.

Читайте такожЧому Степанова "йдуть" з МОЗ і хто прийде на його місцеОдин із впливових співрозмовників у монобільшості розповів журналістам, що була домовленість про те, що "чекають хоч якусь відповідь Степанова".

"Відповіді не було, тому прем'єр вніс подання. А він тепер може говорити, що йому немає сенсу писати заяву, адже це вже зробили без нього. Але одна справа для депутатів - коли він би сам захотів звільнитися, і інша - коли хочуть звільнити його. Ця історія з відставкою тягнеться ще з кінця квітня. Просто Степанов збирався ухилитися. Причому вже втретє", - повідомило джерело.

За інформацією видання, вперше питання про відставку Степанова загострилося в листопаді 2020-го через статистику по захворюваності COVID-19. Другий раз-коли вакцинація не почалася в обіцяний термін і відкладалися перші поставки вакцин, проте на Банковій вирішили дати йому ще один шанс.

Втретє загроза звільнення над міністром нависла перед травневими святами: провести відставку збиралися через постанову Ради, зокрема, понад 100 підписів за відставку і 150 за проведення позачергового засідання парламенту зібрав "Голос". Однак залишати МОЗ перед травневими святами на кілька тижнів без повноцінного керівника, за даними джерела, у "Слузі народу" не зважилися і питання відклали.

У "Слузі народу" планують обговорити майбутні перестановки в Кабміні на сьогоднішньому засіданні фракції.

Що передувало

У п'ятницю, 14 травня, стало відомо, що до Верховної Ради України надійшли заяви про відставку від міністрів розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та інфраструктури Владислава Криклія.

Кадрові питання запланували розглянути у вівторок, 18 травня, на позачерговому засіданні.

Сьогодні, 17 травня, ввечері очікується засідання фракції "Слуга народу", на якому розглядатимуть нові кандидатури на посаду міністра економіки та міністра інфраструктури.

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Автор: Катерина Комолова