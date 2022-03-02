Причиною припинення співпраці є здійснення з 24 лютого 2022 року збройної агресії проти України також з території Республіки Білорусь.

Конституційний суд України ухвалив рішення про припинення дії Меморандуму про співпрацю між Конституційним судом України та Конституційним судом Республіки Білорусь.

Відповідну постанову опубліковано на сайті КСУ.

"Припинити дію меморандуму про співпрацю між Конституційним судом України та Конституційним судом Республіки Білорусь від 22 липня 2008 року", - йдеться в постанові.

Як наголошується в тексті постанови, причиною припинення співпраці є те, що з 24 лютого 2022 року збройна агресія проти України здійснюється також з території Республіки Білорусь.

"Конституційний Суд Республіки Білорусь є одним з інститутів системи органів державної влади Республіки Білорусь, рішення, дії та бездіяльність яких сприяють здійсненню збройної агресії проти України з території Республіки Білорусь. Тому подальше продовження будь - яких відносин між Конституційним Судом України та Конституційним Судом Республіки Білорусь не є можливим", - йдеться в постанові.

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