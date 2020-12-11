Серед іншого, пропонується створити орган з відбору суддів за участі міжнародних експертів і представників громадянського суспільства.

Європейська комісія "За демократію через право" (Венеційська комісія) підготувала десять рекомендацій для внесення змін закону про Конституційний суд України.

Про це йдеться у терміновому висновку Венеційської комісії щодо реформування Конституційного суду України відповідно до запиту президента України Володимира Зеленського від 25 листопада.

Цей терміновий висновок має 11 грудня розглядатися на пленарній сесії ВК для схвалення. Також сказано, що на цій сесії має брати участь Зеленський.

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У висновку сказано, що Венеційська комісія сприймає рішення КСУ щодо скасування відповідальності за недостовірне декларування активів як ознаку того, що реформа Конституційного суду є виправданою, а також початковою точкою для реформи. У цьому контексті ВК особливо посилається на свою думку від 2016 року щодо на той момент законопроекту про Конституційний суд.

У цьому зв’язку, Венеційська комісія пропонує десять рекомендацій, котрі стосуються поправок до закону про КС:

Парламент повинен розглянути можливість забезпечення більшого уточнення щодо свого імовірного наміру обмежити рамки рішень Конституційного суду до конкретних питань, котрі порушуються перед Судом авторами звернень. Конституційний суд повинен бути зобов'язаним надавати конкретні причини для кожного юридичного положення, яке суд вважатиме неконституційним. Дисциплінарна процедура має регулюватися у законі про КС, з додатковими відомостями, викладеними у процедурних правилах. Має бути створена можливість повторного відкриття справ Конституційного суду, але лише тоді, коли буде встановлена кримінальна відповідальність суддів у зв’язку з цим рішенням (наприклад, випадки хабарництва). Необхідно забезпечити краще і більш детальне визначення поняття "конфлікт інтересів", для прикладу, при виділенні фінансового конфлікту інтересів, особливо, коли це є встановленим результатом у протоколах Національного агентства з питань запобігання корупції або після відкриття розслідування Національним антикорупційним бюро України. Самовідвід суддів і його обґрунтування має бути чітко визначеним в основному рішенні, схваленому судом або в окремому публічному процедурному рішенні чи постанові. Вимоги щодо кворуму треба зменшити у тих справах, де кворум втрачено через відводи суддів, аби у цьому зв'язку "уникнути ризику незрозумілості". Парламент повинен розглянути прийняття законодавства, у якому пояснюватимуться наслідки, якщо судді КС не дотримуватимуться правових положень при відводі. Також треба зробити дисциплінарні провадження публічними, як і рішення проти суддів. Треба створити орган по відбору кандидатів на посади суддів КС з міжнародним компонентом, який може включати міжнародних експертів з прав людини і участь громадянського суспільства. Зокрема, це необхідно для забезпечення моральних і професійних якостей кандидатів. Рекомендується, що коли сенат КСУ приходитиме до висновку, що правові положення неконституційні і мають бути анульовані, він має звертатися за підтвердженням до Великої палати КСУ, якщо буде запит від президента України або парламенту. У цьому зв’язку, судові провадження Великої палати мають проводитися на публічних слуханнях як правило.

У висновку уточнюється, що коли процедура розгляду у КС, і аспекти (що пов’язані з правами та зобов’язаннями сторін), мають регулюватися у законі про конституційний суд, то суд повинен мати можливість визначати додаткові деталі своєї процедури у своїх процедурних правилах.

Венеційська комісія рекомендує парламенту та з’їзду суддів заповнити існуючі вакансії у КСУ лише після того, як буде вдосконалена система призначень (йдеться про створення органу з відбору суддів). Створення цього органу є терміновим завданням для зайняття вакансій.

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Разом з тим, для того, аби деполітизувати склад КСУ, судді за парламентською квотою мають обиратися кваліфікованою більшістю. Для цього на пізнішому етапі знадобиться конституційна поправка.

Також сказано, що для новопризначених суддів стане корисним практичним заходом, якщо вони проходитимуть спеціальну підготовку, в тому числі міжнародну, з питань конституційного тлумачення.

У ВК вважають, що у процесі реформи КСУ необхідно належним чином консультуватися щодо усіх аспектів реформи з судом.

"З врахуванням специфічної ситуації в Україні, Конституційний суд повинен продемонструвати певну стриманість, якщо переглянуті положення були оскаржені у суді. Венеційська комісія готова допомагати у цьому випадку", - сказано у висновках.

Нагадаємо, напередодні Венеційська комісія опублікувала терміновий, спільний висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції відповідно до рішення Конституційного Суду України. Експерти рекомендували відновити скасовану Конституційним судом України статтю про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій і виявлення конфлікту інтересів.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонує припинити повноваження усього складу Конституційного суду. У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що ухвалене суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів". Зеленський пропонує припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

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Автор: Віталій Саєнко