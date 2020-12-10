Експерти рекомендували відновити скасовану Конституційним судом України статтю про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Венеційська комісія опублікувала терміновий, спільний висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції відповідно до рішення Конституційного Суду України.

Зокрема, Венеційська комісія (ВК) наголошує, що боротьба з корупцією є важливим елементом держави, яка послуговується верховенством закону, але також важливим залишається і повага до Конституції та конституційна справедливість, пише zn.ua.

На думку ВК, Верховна Рада і виконавча влада повинні поважати роль Конституційного суду як зберігача Конституції і повинні виконувати його рішення.

Читайте такожРада повернула кримінальну відповідальність за недостовірне декларування (відео)

"Своєю чергою Конституційний Суд, як і будь-яка інша державна установа і суд, з одного боку, заслуговує інституційної поваги, але, з іншого боку, повинен поважати свої власні процедури і заради конституційної стабільності і правової визначеності, повинен ухвалювати рішення, які загалом відповідають світовій судовій практиці. Що ще важливіше, конституційний суд повинен ухвалювати рішення виключно в межах параметрів його законних повноважень і юрисдикції", - підкреслюється у висновку ВК.

Венеційська комісія визнає, що рішення КСУ від 27 жовтня не має чіткої аргументації, не має твердої основи в міжнародному праві "і, можливо, було заплямоване серйозною процедурною помилкою - невирішеним питанням про конфлікт інтересів деяких суддів".

"Це гідно жалю не тільки через негайні негативні наслідки цього рішення для боротьби з корупцією в Україні, але також тому, що такі рішення підривають суспільну довіру до конституційного правосуддя в цілому", - підкреслили у Венеційській комісії.

Проте, вважають у ВК, конституційна роль Конституційного суду повинна дотримуватися, і Верховна Рада повинна виконати рішення, зберігаючи громадські інтереси, такі як боротьба з корупцією, зокрема і в судовій системі.

"Важливо зберегти обов'язок державних посадових осіб (включно з суддями звичайних судів і Конституційного суду) подавати фінансові декларації, щоб мати ефективний механізм перевірки таких декларацій, і передбачити в законі відповідні санкції для цих державних службовців, включаючи суддів і прокурорів, які представляють завідомо неправдиві дані або не подають декларації взагалі", - йдеться у висновку.

На цьому тлі Венеційська комісія пропонує Верховній Раді розглянути наступні рішення:

Що стосується статті 366-1 Кримінального кодексу, визнаної Конституційним судом недійсною, кримінальна відповідальність за подачу завідомо неправдивих даних/неподання декларації слід відновити, але закон може детальніше вказати санкції, що відповідають ступені кримінальної відповідальності, зі збереженням, наприклад, покарання у вигляді тюремного ув'язнення для випадків вище певного порогу і в разі таких дій з наміром; Що стосується повноважень Національного агентства із запобігання корупції (НАЗК) перевіряти декларації, всі свої повноваження щодо державних посадових осіб, крім суддів, можуть бути відновлені, оскільки на них не впливають доводи Конституційного Суду у своєму рішенні; Що стосується повноважень НАЗК стосовно суддів, можуть бути передбачені додаткові гарантії, а саме внесено в закон для захисту від можливих зловживань:

незалежність НАЗК на практиці і громадський контроль за його діяльністю повинні бути поліпшені відповідно до рекомендацій GRECO;

деякі слідчі повноваження НАЗК можуть бути сформульовані більш точно і в вузькому сенсі, або спеціальні виключення і процесуальні гарантії в відношенні можуть бути призначені судді;

щоб захистити суддів від можливих зловживань з боку НАЗК, закон може передбачати для нагляду за діяльністю НАБУ щодо суддів або у формі механізму розгляду скарг або в формі регулярних звітів НАЗК відповідний судовий орган.

Читайте такожЗакон про повернення відповідальності за брехню в деклараціях необхідно покращити - ЄС

Конституційна криза в Україні

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК щодо перевірки декларацій і виявлення конфлікту інтересів.

25 листопада президент Володимир Зеленський звернувся до Венеційської комісії з проханням за прискореною процедурою надати висновок про стан українського антикорупційного законодавства після рішення КС.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН