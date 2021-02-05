Президент зазначив, що канали "NewsOne", "112 Україна" і "ZIK" утримували "мовленнєві армії", які професійно обманювали і зомбували населення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Ради нацбезпеки і оборони про застосування санкцій щодо "NewsOne", "112 Україна" і "ZIK" є законним і зумовлене вагомими, "залізобетонними" причинами.

Про це глава держави сказав у відеозверненні, опублікованому в його Telegram-каналі.

Президент звернувся до українців російською мовою, "щоб його почула саме та частина населення, яка ставиться до української мови з побоюванням".

Він продемонстрував кілька книг письменників Михайла Булгакова та Бориса Акуніна, щоб спростувати неправдиву інформацію низці ЗМІ про те, що книги цих письменників в Україні заборонені.

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Президент уточнив, що заборонено було тільки книжку Булгакова одного з видавництв через передмову, в якій вказувалися особи, які підтримують окупацію Криму.

Зеленський назвав такі повідомлення "нахабною, цинічною і небезпечною брехнею - тріо, яке нагадує тріо каналів, які цього тижня припинили своє мовлення в Україні".

Він нагадав, що цього тижня в дію було введено рішення РНБО з приводу застосування санкцій щодо телеканалів "NewsOne", "112 Україна" і "ZIK".

Президент зазначив, що ухвалення ним такого рішення було зумовлено "вагомими," залізобетонними "причинами".

"Якщо хтось забув - 20 травня 2019 року я дав присягу народові України, якщо хтось не знав - я поклявся захищати суверенітет нашої держави, незалежність і безпеку нашої країни. Якщо хтось забув - Росія анексувала наш Крим і частина нашої території сьогодні окупована. Упевнений - тимчасово. І всі ті, для кого бізнес з цими територіями є нормою, ті, для кого підтримувати зв'язки з незаконними формуваннями і псевдоструктурами на цих територіях є нормою, всі вони становлять загрозу для України. Загрозу для нашої країни, а отже, країна буде з ними боротися. І це теж є нормою", - пояснив Зеленський.

Він заявив, що як президент зобов'язаний і буде діяти будь-якими доступними йому способами для нейтралізації таких загроз, у тому числі за допомогою санкцій.

"Суворо відповідно до цього закону, а також Конституції України, на підставі пропозицій Верховної Ради, а також її постанов від 2018 року і даних Служби безпеки України, які з огляду на зрозумілі причини поки що не можуть бути оголошені, РНБО ухвалила рішення застосування санкцій до власника каналів "NewsOne", "112 Україна" і "ZIK" - це головна причина припинення мовлення. І єдина, а не якась там критика, як хтось із цих товаришів каже, мене як президента", - уточнив президент.

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Зеленський додав, що сьогодні владу критикують на всіх каналах - і приватних, і державних, але далеко не всі канали потрапляють під санкції влади.

За його словами, ці три канали утримували "мовленнєві армії", які професійно обманювали і зомбували населення.

"Наприклад, говорили, що влада вкрали у народу землю, але мовчали про те, хто вкрав тисячі гектарів землі, поки діяв... фальшивий мораторій. Переконували, що влада влаштувала тарифний геноцид, але мовчали про те, що низка облгазів та обленерго належать депутатам однієї відомої партії - "За життя", щоправда, не за ваше, а за їхнє. Але головне - інше, адже заробляючи завдяки війні, вони переконували, що війни насправді немає, точніше вона громадянська... і що це наш внутрішній конфлікт...", - сказав глава держави.

Він наголосив, що рішення РНБО є законним, логічним, виправданим і справедливим. "А ще воно повністю підтримано США, Євросоюзом, країнами "Великої сімки", які чітко бачать різницю між цензурою і захистом національних інтересів країни", - зазначив Зеленський.

Президент звернувся до українців, зазначивши, що "нас хочуть розділити, але для того, щоб цього не сталося, ми самі повинні навчитися розділяти правду і брехню, благі наміри і "шкурні" інтереси".

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"Правда безумовна і полягає вона в одному - що є засоби масової інформації, а є засоби масового ураження. Снаряди вражають тіло, а інформація, на жаль, вражає розум. Є свобода слова, а є слова, які можуть призвести до несвободи, і тільки правдиве слово має бути вільним. Є критика проти особистості, а є диверсія проти країни. І сьогодні... Україна все робить для мируу, але ніколи не дасть себе образити, захищатиметься до останнього, не здасться і точно переможе", - наголосив глава держави.

Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Антоніна Доломанжи