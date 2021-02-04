Також посли "Великої сімки" наголосили на необхідності всебічної судової реформи включно з одночасною реформою Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Посли країн "Великої сімки" (Велика Британія, США, Канада, Франція, Італія, Німеччина і Японія) зазначили, що в Україні в рамках існування свободи медіа потрібно боротися з дезінформацією у ЗМІ.

Про це йдеться в повідомленні в офіційному Twitter-акаунті головування Британії у "Групі підтримки" послів G7 в Україні.

"Посли G7 були раді зустрічі з президентом Володимиром Зеленським вперше в 2021 році. Ми провели продуктивний діалог з кількох питань на підтримку розвитку України і привітали початковий прогрес у питанні СБУ. Посли погодились, що існує потреба боротися з дезінформацією, в рамках свободи та плюралізму медіа", - йдеться в повідомленні.

Також посли з задоволенням заслухали амбітні плани судової реформи, що були викладені президентом України.

"Вони підкреслили необхідність всебічної судової реформи, включно з одночасною реформою ВРП і ВККС, і висловили занепокоєння нещодавніми законодавчими ініціативами (законопроекти №3711, №4229), що не забезпечать якісних, чесних суддів. Люди і бізнес України кажуть нам, що потребують саме таких", - заявили дипломати.

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Заборона телеканалів Медведчука: що відомо

2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти народного депутата від партії "Опозиційна платформа - За життя" Тараса Козака та 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", "ZIK" і "NewsOne".

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Водночас телеканали продовжують мовлення на платформі YouTube.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила про підтверджене фінансування телеканалів NewsOne, ZIK, "112 Україна", на які були накладені санкції згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони, з боку Російської Федерації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов наголосив, що рішення запровадити санкції проти цих телеканалів не стосується питання свободи слова, а спрямоване на боротьбу з інформаційним тероризмом проти України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення РНБО про санкції проти телеканалів "NewsOne", "ZIK" та "112 Україна" є юридично вмотивованим та було ухвалене відразу після того, як були зафіксовані та обговорені конкретні підстави для нього. За словами глави держави, всі загрози національній безпеці України отримають ефективну та законну відповідь.

Телеканали Тараса Козака: що відомо

12 жовтня 2018 року Козак заявив про купівлю телеканалу NewsOne (ТОВ "Новини 24 години") з оцінкою 41-42 мільйони гривень.

У грудні 2018 року Козак відзвітував про купівлю дев'яти компаній групи 112 Україна, оцінивши їхню вартість на дату придбання в 72,87 мільйона гривень.

У 2019 році Тарас Козак став новим і одноосібним власником телевізійних мовників телеканалу Zik.

4 жовтня 2018 року Верховна Рада підтримала звернення до РНБО щодо введення санкцій проти компаній, які входять в структуру власності телеканалів 112 Україна і NewsOne.

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Автор: Віталій Саєнко