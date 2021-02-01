Ніхто в Україні не забороняв класичних авторів, наголосили в міністерстві.

Міністерство освіти і науки спростували інформацію про нібито заборону в Україні роману «Майстер і Маргарита» Михайла Булгакова. Подібну інформацію почали поширювати в соцмережах та деяких ЗМІ через рішення Держкомтелерадіо щодо заборони на ввезення до України книг окремих російських видавців.

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У спеціальному роз’ясненні з цього приводу Міносвіти наголосило, що ніхто в Україні не забороняв класичних авторів.

«Кожен може придбати в книжковому магазині різні видання «Майстер і Маргарита». Доступ до класичних текстів у нашій країні є і має бути безперешкодним. Рішення Держкомтелерадіо не поширюється на твори класичної літератури. Рішення стосується лише окремих видавців, які популяризують російських діячів кіно з антиукраїнською позицією», - наголосили в міністерстві.

В МОН заявили, що хибна інформація поширюється з метою пропаганди протистояти якій покликані вповноважені державні структури. Також їх завдання полягає і в тому, щоб контролювати зміст імпортної з РФ книжкової літератури, яка часом є яскравим прикладом ведення інформаційної війни.

«Російська держава заохочує своїх видавців поширювати позитивні образи про себе, власні силові органи, армію. Україна, відповідно, має оберігати інформаційне середовище своїх громадян від подібних спроб нав’язування ідеологій та поглядів, вигідних країні-агресору», - підсумували в повідомленні.

Заборона на ввезення окремих російських книг в Україну

В січні Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну низку книг російського видавництва ТОВ "Манн, Іванов і Фербер".

На обкладинках цих книг видавець розмістив рекламу російських видавництв «Ексмо» і АСТ, портал Yandex.ru, до яких в Україні рішенням РНБО застосовані спеціальні економічні санкції за систематичний випуск і розповсюдження літератури антиукраїнського змісту.

Крім того, ці книги містять рекламу соціальної мережі ВКонтакте, яка широко задіяна в інформаційній війні проти України.

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Автор: Дмитро Захаров