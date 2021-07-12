Депутат переконує, що наркотики не вживає.

Народний депутат Олександр Юрченко вперше прокоментував скоєння ДТП у Львові, після чого його запідозрили й вживання наркотиків.

Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок".

"Два дні країна з мене робить наркомана", - обурюється Юрченко.

Він стверджує, що водій пошкодженого авто нібито погрожував йому та навіть вдарив дівчину, яка з ним була. Відеодокази обіцяє додати пізніше й додає, що дівчина вже написала заяву на водія.

Друга сторона конфлікту - львівський бізнесмен Всеволод Боровець - теж хоче писати заяву до поліції. Каже, що дівчину не бив й звинувачує у побитті самого нардепа.

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Юрченко на звинувачення у вживанні наркотиків переконує, що не робив цього ніколи в житті. Результати тесту він називає підробкою на замовлення другого учасника аварії. Той це заперечує. Сам депутат намагається довести свою невинуватість за допомогою двох негативних тестів на наркотики, які він здав за кілька днів після аварії. Експерти в ефективності таких тестів сумніваються.

"Якщо пройде три доби після вживання, чого завгодно з психотропних наркотиків, нема сенсу здавати ті аналізи, бо вже нічого не покаже", - говорить лікар.

ДТП з Юрченком у Львові

8 липня нардеп Юрченко потрапив у Львові у ДТП, як випливає з протоколу поліції, в стані наркотичного сп'яніння. Нардеп заднім ходом виїжджав з платної парковки в центрі міста і вдарив машину, яка в цей час стояла в заторі. Після цього депутат на синьому Mustang зробив спробу втечі з місця ДТП, але не зміг цього зробити через заблокованість дороги іншими автомобілями.

Водій іномарки, яка отримала пошкодження після ДТП, почав знімати нардепа на відео, але той кинувся на нього з кулаками і вирвав телефон.

Згодом голова партії "Слуга народу", перший заступник голови фракції СН Олександр Корнієнко закликав позафракційного Юрченка скласти мандат.

10 липня Юрченко після ДТП у Львові без прав поїхав до Києва на своєму "Мустанзі"

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Автор: Юрій Годован