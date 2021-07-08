Результат тесту підтвердив у народного обранця наркотичне сп’яніння.

Сьогодні, 8 липня, у Львові народний депутат Олександр Юрченко під наркотиками став винуватцем ДТП.

Про це інформує ТСН.

Повідомляється, що нардеп заднім ходом виїжджав із платного парковання в середмісті і вдарив авто, яке у цей час стояло в заторі.

Після цього депутат на синьому Mustang зробив спробу втечі з місця ДТП, але не зміг цього зробити через заблокованість дороги іншими автомобілями.

Водій іномарки, яка зазнала ушкоджень, почав знімати нардепа на відео, але той кинувся на нього з кулаками та вирвав телефон. Згодом перехожі відтіснили Юрченка, а патрульні, які приїхали на виклик, запідозрили його у наркотичному сп’янінні та повезли на освідування.

Повідомляється, що результат тесту підтвердив у народного обранця наркотичне сп’яніння.

Скандальний нардеп Юрченко

17 вересня прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов'язків. Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис.доларів за внесення пропозицій до законопроекту з переробки твердих побутових відходів і надалі - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд Юрченко обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 3 млн 1 тис.656 грн.

Юрченка було взято під варту близько 20:00 21 вересня.

25 вересня за Юрченка внесли заставу, на нього наділи електронний браслет. 4 листопада суд постановив е-браслет з підозрюваного зняти.

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Автор: Олег Давигора