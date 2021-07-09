Чоловік переконаний, що Юрченко після інциденту написав на нього заяву.

Водія пошкодженого авто унаслідок наїзду на Mustang депутата Олександра Юрченка викликають на допит у поліцію.

Про це потерпілий Всеволод Боровець розповів ТСН.

Чоловік переконаний, що Юрченко після інциденту написав на нього заяву.

Правоохоронці журналістам не коментують припущення водія. Не виключається, що львів’янина викликають на допит для свідчень у справі про ДТП.

Аварія у середмісті Львова з участю Юрченка сталася 8 липня, коли нардеп на своєму Muscle car виїжджав з платної парковки та зачепив інший автомобіль, який в цей час стояв у заторі.

Водій іномарки, яка зазнала ушкоджень, почав знімати нардепа на відео, але той кинувся на нього з кулаками та вирвав телефон. Згодом перехожі відтіснили Юрченка, а патрульні, які приїхали на виклик, запідозрили його у наркотичному сп’янінні та повезли на освідування.

Повідомляється, що результат тесту підтвердив у народного обранця наркотичне сп’яніння.

Скандальний нардеп Юрченко

17 вересня прокурор САП повідомив Юрченку про підозру в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень та обов'язків. Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 368, ч. 4 ст. 27 та ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу.

Детективи НАБУ встановили, що депутат у завуальованій формі просив надати йому через посередника 13 тис.доларів за внесення пропозицій до законопроекту з переробки твердих побутових відходів і надалі - 200 тис. доларів для підкупу членів комітету за голосування за подані ним пропозиції.

Юрченка виключили з фракції "Слуга народу".

21 вересня Вищий антикорсуд Юрченко обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в 3 млн 1 тис.656 грн.

Юрченка було взято під варту близько 20:00 21 вересня.

25 вересня за Юрченка внесли заставу, на нього наділи електронний браслет. 4 листопада суд постановив е-браслет з підозрюваного зняти.

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Автор: Іван Бойко