Україна запросила Молдову долучитися до створення «Кримської платформи».
Читайте такожЕстонія має намір долучитися до створення Кримської платформиЯк повідомляє МЗС України, сьогодні перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном.
Джапарова поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму та мілітаризацію півострова. У ході розмови вона також представила міжнародну ініціативу «Кримська платформа» і запросила молдовську сторону активно долучитися до її роботи.
Співрозмовники відзначили налаштованість України та Молдови на продовження діалогу з усього спектру питань двосторонніх відносин у дусі дружби, довіри і взаєморозуміння, які існують між двома народами.
Сторони також наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності обох держав.
«Україна є активним учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання, і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону Молдови”, - заявила Джапарова.
Також перша заступниця міністра розповіла про ініційований президентом України міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО і висловила сподівання на участь у ньому молдовської сторони.
Що таке Кримська платформа
23 вересня президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.
Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися в травні наступного року.
"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий – політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.
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