Також Україна підтримує позицію нового президента Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військ з Придністровського регіону країни.

Україна запросила Молдову долучитися до створення «Кримської платформи».

Читайте такожЕстонія має намір долучитися до створення Кримської платформиЯк повідомляє МЗС України, сьогодні перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова зустрілася з послом Молдови в Україні Русланом Болбочаном.

Джапарова поінформувала співрозмовника про численні факти порушення російською окупаційною владою прав людини у Криму та мілітаризацію півострова. У ході розмови вона також представила міжнародну ініціативу «Кримська платформа» і запросила молдовську сторону активно долучитися до її роботи.

Співрозмовники відзначили налаштованість України та Молдови на продовження діалогу з усього спектру питань двосторонніх відносин у дусі дружби, довіри і взаєморозуміння, які існують між двома народами.

Сторони також наголосили на незмінній взаємній підтримці суверенітету та територіальної цілісності обох держав.

«Україна є активним учасником переговорного процесу з придністровського врегулювання, і ми підтримуємо ініціативу новообраної президентки Молдови Майі Санду щодо якнайшвидшого виведення російських військових підрозділів з Придністровського регіону Молдови”, - заявила Джапарова.

Також перша заступниця міністра розповіла про ініційований президентом України міжнародний флешмоб відеопривітань з нагоди 75-річчя ЮНЕСКО і висловила сподівання на участь у ньому молдовської сторони.

Що таке Кримська платформа

23 вересня президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися в травні наступного року.

"Кримська платформа" працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий – політичний, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень, а четвертий - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

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Автор: Віталій Саєнко