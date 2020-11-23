Посол Кіпру Луїс Телемаху підтвердив, що кіпрська сторона продовжує неухильно дотримуватися позиції щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова.

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила Кіпр приєднатися до створення Кримської платформи з деокупації півострова.

Читайте такожЕстонія має намір долучитися до створення Кримської платформиЯк повідомляється на сайті МЗС, Джапарова зустрілася з послом Кіпру в Україні Луїсом Телемаху.

Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Кіпром суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів як на двосторонньому рівні, так і в рамках ООН та ЄС при ухваленні відповідних резолюцій та рішень.

Також Джапарова поінформувала про останній розвиток подій в окупованому Криму та запросила кіпрську сторону взяти участь у діяльності ініціативи «Кримської платформи».

У відповідь посол запевнив, що кіпрська сторона продовжує неухильно дотримуватися позиції щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова.

Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої взаємодії у рамках міжнародних конвенцій та ініціатив стосовно гендерної рівності, протидії насильству проти жінок та збереження світової культурної спадщини.

Окрім того, як голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Джапарова передала лист-запрошення, адресований своїй кіпрській колезі, із закликом приєднатися до міжнародного флеш-мобу відеопривітань з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО, ініційованого президентом України.

Сторони також позитивно відзначили спільні зусилля з метою пожвавлення політичного діалогу між двома країнами. Проведення ближчим часом двосторонніх політичних консультацій між МЗС України та Кіпру дозволить обговорити широкий спектр питань щодо перспектив подальшого розвитку українсько-кіпрських відносин та спільної взаємодії у рамках міжнародних організацій.

Що таке Кримська платформа

23 вересня президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися у травні наступного року.

«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий політичний рівень, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень і четвертий рівні - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

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Автор: Віталій Саєнко