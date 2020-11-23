Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова запросила Кіпр приєднатися до створення Кримської платформи з деокупації півострова.
Читайте такожЕстонія має намір долучитися до створення Кримської платформиЯк повідомляється на сайті МЗС, Джапарова зустрілася з послом Кіпру в Україні Луїсом Телемаху.
Перша заступниця міністра висловила вдячність за підтримку Кіпром суверенітету та територіальної цілісності України у межах її міжнародно визнаних кордонів як на двосторонньому рівні, так і в рамках ООН та ЄС при ухваленні відповідних резолюцій та рішень.
Також Джапарова поінформувала про останній розвиток подій в окупованому Криму та запросила кіпрську сторону взяти участь у діяльності ініціативи «Кримської платформи».
У відповідь посол запевнив, що кіпрська сторона продовжує неухильно дотримуватися позиції щодо невизнання тимчасової окупації українського півострова.
Співрозмовники також обговорили питання двосторонньої взаємодії у рамках міжнародних конвенцій та ініціатив стосовно гендерної рівності, протидії насильству проти жінок та збереження світової культурної спадщини.
Окрім того, як голова Національної комісії України у справах ЮНЕСКО Джапарова передала лист-запрошення, адресований своїй кіпрській колезі, із закликом приєднатися до міжнародного флеш-мобу відеопривітань з нагоди 75-річчя організації ЮНЕСКО, ініційованого президентом України.
Сторони також позитивно відзначили спільні зусилля з метою пожвавлення політичного діалогу між двома країнами. Проведення ближчим часом двосторонніх політичних консультацій між МЗС України та Кіпру дозволить обговорити широкий спектр питань щодо перспектив подальшого розвитку українсько-кіпрських відносин та спільної взаємодії у рамках міжнародних організацій.
Що таке Кримська платформа
23 вересня президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.
Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися у травні наступного року.
«Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий політичний рівень, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень і четвертий рівні - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.
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