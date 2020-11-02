Кримська платформа - формат, що консолідує зусилля міжнародного співтовариства з деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запросив Францію долучитися до створення міжнародної платформи з деокупації Криму.

Читайте такожТуреччина готова долучитися до платформи з деокупації Криму – ЗеленськийЯк повідомляє МЗС України, Кулеба провів телефонну розмову з міністром Європи та закордонних справ Франції Жаном-Івом Ле Дріаном.

Міністри обговорили динаміку дипломатичних зусиль у рамках «нормандського формату». Французький міністр дав позитивну оцінку зусиллям України зі створення передумов для прогресу у врегулюванні ситуації на Донбасі й підкреслив незмінність позиції Парижа щодо підтримки суверенітету України та територіальної цілісності у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Кулеба поінформував французького колегу про ініціативу створення Кримської платформи - міжнародного формату, що консолідує зусилля міжнародного співтовариства з деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації.

“Міжнародному співтовариству потрібно комплексно подивитися на проблему незаконної окупації Криму та її наслідків”, - сказав він.

Кулеба запросив Францію взяти активну участь у роботі Кримської платформи.

Своєю чергою Ле Дріан висловив вдячність за запрошення та запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика обмежувальних заходів до Росії.

Французька сторона розгляне інформацію щодо участі у Кримській платформі.

Що таке "Кримська платформа"

Наприкінці липня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про фіналізацію концепції міжнародної платформи «Крим - це Україна» і про те, що з самого початку передбачається консультативно-дорадчий формат з переходом у переговорний.

23 вересня президент Володимир Зеленський під час дебатів на 75-й сесії Генасамблеї ООН закликав партнерів приєднатися до міжнародної платформи з деокупації Криму.

6 жовтня президент повідомив, що ЄС готовий долучитися до цієї платформи. У жовтні про свою зацікавленість у цьому переговорному процесі заявила Польща.

Саміт із запуску Кримської платформи може відбутися у травні наступного року.

20 жовтня в МЗС повідомили, що Україна почала фазу активного просування міжнародної платформи з деокупації Криму.

Як пояснили в МЗС, «Кримська платформа» працюватиме на кількох рівнях. Перший - найвищий політичний рівень, до якого приєднаються глави іноземних держав та урядів. Другий - рівень керівників зовнішньополітичних відомств і міністрів оборони, третій - міжпарламентський рівень і четвертий рівні - неурядових експертів. Для посилення ефективності дій держави, а також для залучення додаткових інтелектуальних ресурсів до роботи платформи буде створена експертна мережа.

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Автор: Віталій Саєнко