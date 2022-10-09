Сьогодні Путін вперше прокоментував вибухи на Кримському мосту, який з'єднує окупований півострів з материковою Росією.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк відреагував на слова президента Росії Володимира Путіна про нібито "терористичний акт" українських спецслужб на Кримському мосту.

У своєму Twitter Подоляк наголосив, що держава-терорист одна, і весь світ знає, хто це.

"Путін звинувачує Україну в тероризмі? Це має занадто цинічний вигляд навіть для Росії. Не минуло й 24 годин, відтоді, як російські літаки випустили 12 ракет у житловий квартал Запоріжжя, убили 13 людей і травмували понад 50. Ні, тут лише одна держава-терорист, і весь світ знає, хто це", - написав Подоляк.

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Вибухи на Кримському мосту - що відомо

Вранці 8 жовтня, стало відомо, що на залізничній гілці Кримського мосту стався сильна пожежа.

Пізніше в РФ заявили, що на Кримському мосту після вибуху вантажівки спалахнув залізничний потяг з пальним. Згодом стало відомо, що зруйнована також частина дорожнього полотна мосту, по якій їздять автомобілі.

Також повідомлялося про загиблих у результаті події трьох осіб.

Джерело УНІАН у правоохоронних органах повідомило, що підрив Кримського мосту була спецоперацією СБУ. Офіційно в Службі безпеки цю інформацію поки не підтверджують.

Пошкодження Кримського моста ускладнює постачання продовольства, пального та озброєння на тимчасово окупований півострів і південь України, а також перекидання мобілізованих росіян.

За інформацією російського пропагандистського інформагентства РІА "Новости", автомобільний рух частково зруйнованим в результаті вибухів і пожежі Кримським мостом було відновлено.

Раніше глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов заявляв, що рух автотранспорту по Кримському мосту буде відкрито для легкових автомобілів і автобусів з повною процедурою огляду.

Путін звинуватив у підриві Кримського моста спецслужби України і назвав це "терактом".

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