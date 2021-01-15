Автори конституційного подання, зокрема, вважають, що, здійснивши укрупнення окремих районів, парламент обмежив право на доступ до суду, оскільки "важливими елементами доступності суду як інституції є територіальна наближеність суду та стабільність судової системи".

Конституційний суд України відкрив конституційне провадження у справі щодо конституційності постанови Верховної Ради про утворення та ліквідацію районів.

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Про це у своєму Telegram-каналі повідомила постійний представник парламенту в Конституційному суді, заступник голови Комітету ВР з питань правової політики, народний депутат від "Слуги народу" Ольга Совгиря.

"Ухвалою колегії суддів Конституційного суду відкрито конституційне провадження у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) постанови Верховної Ради України "Про утворення та ліквідацію районів" від 17 липня 2020 року №807-ІХ за конституційним поданням 49 народних депутатів України від 20.10.2020", - написала депутат.

Вона нагадала, що автори конституційного подання наводять такі аргументи: оскаржуваною постановою змінено елементи територіального устрою, який може визначатися виключно законами; здійснивши укрупнення окремих районів, ВР обмежила право на доступ до суду, оскільки "важливими елементами доступності суду як інституції є територіальна наближеність суду та стабільність судової системи".

Крім того, автори подання вважають, що з ухваленням цієї постанови ВР також створила правову невизначеність щодо територіальної юрисдикції місцевих судів.

У поданні також заявлено клопотання про визнання провадження в цій справі невідкладним "з метою мінімізації наслідків, які можуть бути завдані постановою".

Постанова "Про утворення та ліквідацію районів": що відомо

17 липня 238 народних депутатів проголосували за постанову "Про утворення та ліквідацію районів" (реєстраційний номер 3650).

Член комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін на засіданні парламенту повідомив, що згідно з документом, утворено в Автономній Республіці Крим та областях 138 районів (з них 17 на тимчасово окупованій території АРК, Донецької та Луганської областей).

Пізніше в коментарі журналістам він зазначив, що під час виступу з трибуни парламенту він помилився, бо йдеться про утворення 136 районів.

Того ж дня лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила, що народні депутати її фракції звернуться з поданням до Конституційного суду щодо неконституційності постанови "Про утворення та ліквідацію районів".

"Цим рішенням влада, по суті, закладає ядерний вибух під Україну й розриває її на шматки. Нічого спільного з децентралізацією це не має. Це позбавлення людей їхніх прав і обмеження їхніх можливостей", - заявила Тимошенко. Тимошенко вважає, що ухвалена постанова прямо суперечить рішенню КС від 2001 року та порушує чотири статті Конституції.

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Автор: Тетяна Поляковська