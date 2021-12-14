Глава МЗС наголосив, що якщо дипломатія обмежуватиметься лише словами - то зазнає невдачі.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що очікує від президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена дій, а не слів, бо США можуть зміцнити українську армію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав журналістам.

"Я впевнений, що дипломатія високого рівня може запобігти наступній хвилі російської агресії проти України, якщо ця дипломатія ґрунтуватиметься не лише на словах, але й на справі, наслідки якої Росія розумітиме і враховуватиме у її розрахунках щодо закордонної політики або у воєнних розрахунках", - наголосив Кулеба.

"Якщо дипломатія обмежується лише словами, вона зазнає невдачі. Це чітко ясно і Путін розуміє це. Він випробовує Захід і як далеко Захід може піти у стримуванні Росії", - сказав глава МЗС.

Читайте також"Війна прийде до Європи": Резніков попередив про можливі плани КремляТакож міністр прокоментував неготовність США розміщувати американських солдатів в Україні.

"Я впевнений в українській армії і в українському суспільстві. Ми знаємо, як воювати у цій війні. Наші солдати воюють у ній сім років поспіль. Тому ми маємо українських солдатів на передовій, але Сполучені Штати та інші партнери можуть зробити так, щоб допомогти українським солдатам воювати у цій війні, а саме: зміцнювати наші спроможності, надсилати нам відповідне оборонне озброєння і воєнні технології", - заявив Кулеба.

Що передувало

7 грудня радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван за підсумками переговорів президентів Джо Байдена і Володимира Путіна заявив, що США нададуть Україні додаткову оборонну допомогу.

Водночас, 8 грудня президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що не розглядає можливість відправлення в Україну американських військ в односторонньому порядку.

У грудні джерела NBC News повідомили, що адміністрація Байдена відклала додаткову військову допомогу на 200 мільйонів доларів, щоби надати можливість дипломатам знизити напруженість з боку Росії.

У пакет мав ввійти вантаж зі зброєю і технікою для Збройних сил.

Водночас, за словами одного зі співрозмовників, є багато інших варіантів подальшої підтримки ЗС України, що включає, в тому числі, великий пакет допомоги, якщо Росія вторгнеться.

Говорячи про додаткову військову допомогу Києву у разі наступу на Україну цього тижня, радник з нацбезпеки Джейк Салліван, переконує джерело телеканалу, мав на увазі саме більший пакет допомоги, ніж анонсований на 200 млн доларів.

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Автор: Віталій Саєнко