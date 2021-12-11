Допомогу призупинили, щоб надати можливість дипломатам знизити напруженість з боку Росії.

У США підготували пакет додаткової військової допомоги для України на суму 200 мільйонів доларів, проте адміністрація Байдена утрималася від її доставки, попри заклики деяких законодавців.

Про це повідомляє NBC News з посиланням на поінформовані джерела.

Водночас, за словами одного зі співрозмовників, є багато інших варіантів подальшої підтримки ЗС України, що включає, в тому числі, великий пакет допомоги, якщо Росія вторгнеться.

Говорячи про додаткову військову допомогу Києву у разі наступу на Україну цього тижня, радник з нацбезпеки Джейк Салліван, переконує джерело телеканалу, мав на увазі саме більший пакет допомоги, ніж анонсований на 200 млн доларів.

Як пише видання, вантаж зі зброєю і технікою затримують, щоб надати можливість дипломатам знизити напруженість з боку Росії, і задля збереження важелів впливу на Кремль.

"Пакет з меншою допомогою лежав на столі президента приблизно три-чотири тижні", – сказав поінформований співрозмовник.

Читайте такожЗеленський: українське судно "нічого" не порушувало в Азовському моріОчікувалося, що минулого тижня буде схвалений й оголошений менший пакет у розмірі 200 мільйонів доларів, проте замість цього Білий дім вирішив відкласти ухвалення остаточного рішення.

Невідомо, чи включає пропонований пакет на 200 мільйонів доларів запрошені МО України системи протиповітряної оборони, протикорабельні ракети, Javelin, засоби радіоелектронної протидії, модернізованих артилерійських боєприпасів тощо.

Ні Білий дім, ні Банкова ситуацію телеканалу не коментували.

Напередодні 22 члени Палати представників написали лист Байдену, у якому закликали пришвидшити виділення Україні військової допомоги: "Для максимального стримування вкрай важливо, щоби принаймні деяка військова допомога – Stinger, Javelin, протикорабельні ракети – доставили терміново. Україна має бути оснащена інструментами, необхідними для захисту від російської агресії".

Можлива нова ескалація на кордоні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Читайте також"З цією Україною все зрозуміло": Зеленський розповів про цинізм деяких політиківПізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Яна Ставська