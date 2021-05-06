Держсекретар США сьогодні перебуває в Україні з офіційним візитом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. За його словами, зміцнення взаємодії України і США має велике значення для всієї євроатлантичної спільноти.

Читайте такожВизит Блинкена в Киев: все подробности украинско-американских переговоров (онлайн-трансляция)

"Важливо, що мій колега та друг здійснює перший візит у цю частину Європи саме до України. Зміцнення взаємодії України і США як демократичних союзників у Центральній Європі і Чорному морі — це внесок у безпеку та успіх наших держав і всього євроатлантичного простору", - написав він у Twitter за підсумками зустрічі.

Візит Блінкена до Києва

Сьогодні вночі держсекретар США прибув до України. З аеропорту "Бориспіль" до столиці він поїхав на кортежі з десятків авто.

У МЗС заявили, що Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар США відвідає з повноцінним двостороннім візитом.

Також Блінкен проведе зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, іншими вищими посадовими особами та представниками громадянського суспільства.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Захаров