Глава МЗС заявив, що Україна виступає за дружбу і співробітництво з Угорщиною, але двосторонні відносини мають враховувати національні інтереси обох країн.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова "дипломатично бити" у відповідь в разі неповаги зі сторони Угорщини до українських інтересів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"У відносинах з Угорщиною дуже важливо відділяти, знаєте, як каже приказка: "Не плутати грішне з праведним". Газ - це грішне, а захист нацменшин, забезпечення прав української громади в Угорщині, а угорської в Україні - це праведне. Тому ми перенесли на невідомий термін засідання двосторонньої економічної комісії", - зазначив міністр.

При цьому він наголосив, що українські дипломати готові "рухатися вперед по освітньому треку, по треку захисту прав національних меншин".

Читайте такожГолова Тернопільської облради пропонує "наїхати" на угорців в Україні через дії Будапешта (відео)"У нас на цьому треку є серйозні досягнення. Нещодавно відбулося засідання робочої групи з питання освіти, де був підписаний протокол, і було усунуто декілька непорозумінь, й усунуто занепокоєння угорської сторони з низки питань, тому цей діалог має, я переконаний, продовжуватися", - повідомив Кулеба.

Він вкотре наголосив, що Україна готова і прагне до повноцінних дружніх відносин з Угорщиною, які враховуватимуть національні інтереси обох країн.

Також глава МЗС прокоментував заяви представників прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана про те, що Угорщина продовжить блокувати розвиток відносин України з НАТО.

"Власне, ніякої новини прем'єр-міністр Орбан не озвучив. Угорщина послідовно наголошувала, що питання НАТО буде вирішене у прив'язці до комплексного вирішення питання з угорською меншиною в Україні. А це непростий вузол, і його треба розв'язувати (один завиток за іншим), тому коли я кажу про успішне засідання комісії, - ми розв'язали один такий завиток. Потім треба ще розв'язати інший, потім третій, четвертий і п'ятий. Це нормальний робочий процес", - сказав міністр.

Окрім цього, глава МЗС наголосив, що виступає за дружбу та співробітництво. Проте Україна буде "бити" у відповідь, якщо хтось буде зачіпати її інтереси, стверджує Кулеба.

"Ще раз наголошу дуже чітко і спокійно: я завжди дотримувався і буду дотримуватися дуже простої лінії. Я за дружбу, за співробітництво, тому ми можемо нескінченно обмінюватися різкими заявами один з одним. Це частина великої політичної баталії, але принципово - ми готові дружити, ми готові шукати рішення. Але якщо хтось робитиме щось, що не відповідає українським інтересам і безпосередньо їх зачіпає, і буде бити по нас, - ми будемо завжди бити у відповідь, дипломатично, безумовно", - заявив політик.

Він додав, що українська влада у відносинах з Угорщиною виступає за позитив і конструктив, але з повною повагою до позицій України.

Читайте також"Слуга народу" ініціює відставку Разумкова з посади голови РадиЯк повідомляв УНІАН, 27 вересня Угорщина підписала з російським "Газпромом" новий довгостроковий контракт на постачання газу в обхід України.

У зв’язку з цим МЗС України висловило розчарування та викликало посла Угорщини.

28 вересня у Європейській комісії заявили, що оцінять можливі наслідки у зв’язку з підписанням контракту на постачання російського газу в Угорщину в обхід України.

29 вересня в Угорщині заявили про намір продовжувати блокувати переговори про вступ України до НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко