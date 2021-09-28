У Брюсселі не виключають, що можуть вимагати у Будапешта копію договору.

Контракт про постачання газу, який Угорщина уклала з російським "Газпромом", вивчить Європейська комісія.

Про це, як повідомляє ТАСС, заявив представник ЄК Тім Макфі.

"Я вже попросив колег перевірити наслідки контракту", - сказав він журналістам 28 вересня на прес-конференції в Брюсселі.

При цьому Макфі зазначив, що контракт підписала не влада Угорщини, а місцева енергетична компанія MVM.

"Перший крок - це оцінка контракту владою Угорщини", - підкреслив представник Єврокомісії.

Читайте такожУдар по Україні: оприлюднено подробиці газового контракту Угорщини з "Газпромом"При цьому, якщо в майбутньому у ЄК виникнуть побоювання, що угода ставить під загрозу безпеку постачання газом Угорщини, регіону або ЄС загалом, Брюссель може вимагати у Будапешта копію контракту.

"На даному етапі зарано говорити, чи підемо ми цим шляхом", - додав Макфі.

Нагадаємо, що 27 вересня Угорщина підписала з "Газпромом" 10-річний контракт на постачання газу в обхід України. Україна вже розкритикувала таке рішення і попередила про перенесення засідання спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва.

Автор: Станіслав Кожемякін