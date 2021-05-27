Колона українців добиралася до Каїра пустелею через блокпости.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про складність операції з евакуації 109 українських громадян із сектора Газа.

Про це глава МЗС повідомив у Facebооk.

"Позаду нерви, важка робота наших посольств в Ізраїлі та Єгипті, перемовини з єгипетськими дипломатами і спецслужбами, два перенесення дати евакуації через відсутність безпекових умов, неочікувана довга нічна зупинка колони вже в Єгипті через появу безпекової загрози, виснажлива дорога каравану до Каїра через декілька десятків блок-постів на Синаї, в останній момент новина про поломку літака при посадці, ремонт літака, приїзд колони в аеропорт, оформлення рейсу, переліт, допомога громадянам роз'їхатися по областям", - зазначив міністр.

Глава МЗС додав, що хотілося провести евакуацію швидше, але ситуація постійно змінювалася і потребувала терпіння.

Читайте такожУкраїна евакуювала з сектору Газа 109 своїх громадян (відео)"І навіть з урахуванням цього Україна однією з перших провела успішну міжнародну гуманітарну операцію, вивезши з сектора Газа громадян трьох країн - 109 громадян України, 13 громадян Молдови та 4 громадян Болгарії", - заявив Кулеба.

Міністр подякував усім причетним з центрального апарату МЗС, українським посольствам в Ізраїлі та Єгипті, особливо консулам, які виїхали на кордон Єгипту з Газою і працювали в складних умовах в пустелі.

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Автор: Віталій Саєнко