Сторони домовились продовжити діалог щодо освіти нацменшин з дотриманням українського законодавства та укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації від COVID-19.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто досягли низки домовленостей на зустрічі у Братиславі.

Читайте такожУгорський єврокомісар вимагав від України закрити "Миротворець" і поводив себе агресивно - ЗМІПро це Кулеба повідомив у Twitter.

"На зустрічі в Братиславі ми з Сійярто домовилися продовжити діалог з питань освіти і меншин на основі дотримання українського законодавства. Ми також домовилися укласти угоду про взаємне визнання сертифікатів вакцинації, аби наші громадяни могли подорожувати безпечно", - заявив Кулеба.

"Радий, що Петер прийняв моє запрошення здійснити поїздку на Донбас після початку головування Угорщини в Комітеті міністрів Ради Європи у травні", - додав міністр.

Кулеба 12-13 травня бере участь в засіданні міністрів закордонних справ "Центральноєвропейської п'ятірки": Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

Погіршення відносин України та Угорщини

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

У Києві 24 лютого відбулося установче засідання українсько-угорської міжвідомчої робочої групи з питань освіти. Учасники засідання досягли взаєморозуміння щодо спільних намірів забезпечити якісні умови для здобуття шкільної освіти українцями угорського походження на Закарпатті.

25 лютого міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина готова обговорити з Україною втілення положень освітнього закону з урахуванням інтересів угорської меншини.

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Автор: Віталій Саєнко