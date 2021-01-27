Очільник МЗС Угорщини визнав, що останнім часом відносини з Україною розвивалися за ненайкращим напрямом.

Міністр зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петер Сійярто висловлює сподівання, що вдасться зупинити погіршення двосторонніх відносин з Україною.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час спільної з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою прес-конференції в Києві.

Очільник МЗС Угорщини визнав, що останнім часом відносини з Україною розвивалися за ненайкращим напрямом. "Я вважаю, що наша сьогоднішня зустріч принесе результати, і ми зможемо зупинити погіршення наших відносин, і ми зможемо повернути цей процес в добрий напрям", - заявив Сійярто.

Він сказав, що для Угорщини дуже важливо підтримувати угорську меншину на Закарпатті. На його переконання, така підтримка створює можливість єднання з Україною. "Ми віримо в те, що коли ми підтримуємо спільноту угорців Закарпаття, таким чином ми підтримуємо і допомагаємо відносинам між Україною і Угорщиною", - сказав Сійярто.

Також він додав, що його країна завжди підтримувала суверенітет України та інтеграцію України в Євросоюз.

"Усі звинувачення, які пов'язані з сепаратизмом (угорської меншини - УНІАН) – вони, таким чином, не мають жодного сенсу. І я погоджуюсь з моїм колегою Дмитром, що Закарпаття повинне стати історією успіху. І ми готові далі розвивати і розширювати цю історію успіху", - сказав Сійярто.

Відносини між Києвом та Будапештом

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.

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Автор: Віталій Саєнко