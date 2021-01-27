Сторони погодились, що до українсько-угорських відносин потрібно підходити «з гарячим серцем, але з холодною головою».

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав «емоції та підозри» однією суттєвою перешкодою для розвитку двосторонніх відносин України та Угорщини.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час спільної з міністром зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини Петером Сійярто прес-конференції в Києві.

«Я хочу сказати, що є одна суттєва перешкода для розвитку українсько-угорських відносин – це емоції та підозри», - заявив він.

Кулеба відзначив, що обговорив це питання з угорським колегою та сторони погодились, що до українсько-угорських відносин потрібно підходити «з гарячим серцем, але з холодною головою».

Погіршення українсько-угорських відносин: що потрібно знати

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Крім того, восени 2020 року під час місцевих виборів угорські посадовці під час відвідувань Закарпаття проводили агітацію за партію "КМКС "Партія угорців України". Київ заборонив їм в'їзд в Україну.

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Автор: Костянтин Гончаров