Росія наполягає на "особливому статусі" Донбасу з амністією бойовиків і розширення прав для російської мови в органах влади.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виключив надання ОРДЛО "особливого статусу", на чому наполягає керівництво Росії.

Про це він повідомив в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

У міністра поцікавилися, чи готовий Київ піти на надання Донецькій та Луганській області "особливого статусу", за яким ОРДЛО фактично отримає "право вето" на стратегічні рішення української влади.

Глава МЗС України відповів, що цього не буде.

"Жоден регіон України не матиме права вето на загальнодержавні рішення. Це висічено на камені! Так що ніякого особливого статусу, як уявляє Росія, ніякого права вето не буде. Ми проводимо дуже глибоку реформу децентралізації, готові працювати над реалізацією Мінських угод. Проте Мінські угоди починаються з питань безпеки. Політична частина там стоїть на другому місці. Тому всі повинні насамперед зосередитися на безпеці", - підкреслив Кулеба.

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На тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії до України французький президент Еммануель Макрон разом з німецьким канцлером Олафом Шольцом вирішили пришвидшити переговори країн у "нормандському форматі".

Саміт "нормандської четвірки" на рівні президентів країн уперше і востаннє відбувся у грудні 2019 року.

Це поки єдиний формат зустрічі Росії та України, який дозволяє російському президенту РФ Володимиру Путіну та українському главі Володимиру Зеленському сісти за спільний стіл переговорів.

З цього приводу у французькій столиці 26 січня відбулась зустріч політичних радників лідерів "нормандської четвірки" з участю глави ОП Андрія Єрмака. Сторони домовилися "продовжувати діалог".

Напередодні німецька преса писала, що Київ нібито може погодитися на прямі переговори з бойовиками, підконтрольними Кремлю, про особливий статус Донбасу, на чому багато років наполягає сама РФ і що відхиляє Україна.

Москві важливо легалізувати бойовиків "ЛДНР" і віддати на своїх умовах дестабілізовані райони Луганської та Донецької області без виведення окупаційних військ. Цим Кремль хоче зняти з себе відповідальність за розв’язані бойові дії на Сході України.

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