Глава МЗС вважає, що з людьми, які ухвалили такі рішення, щось не так.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає морально злочинним рішення заборонити українські прапори під час акцій 8-9 травня в Берліні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з федеральною міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок у Києві.

"Я взагалі у житті ніколи ні на кого не ображаюсь. Це, у принципі, у мене немає такого почуття, як образа на когось", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що рішення заборони української символіки було ухвалено не в усій Німеччині, а у Берліні місцевою владою.

"Я вважаю, що це рішення було непродуманим і дискримінаційним, тому що на один щабель була поставлена символіка країни, яка вчинила злочин агресії і масові звірства, і символіка країни, яка захищається від цієї агресії, громадяни якої помирають від цих воєнних злочинів, і яка до речі, захищає під цим прапором ті ж самі цінності, якими так пишається влада міста Берлін: демократія, свобода, плюралізм", - заявив Кулеба.

"Тому, якщо хтось у мерії чи поліції Берліна вирішив, що найкращий підхід - це нейтралітет, це заборонити всім все, то такий підхід є не просто глибоко помилковим, він є морально злочинним, і я продовжу на цьому наполягати. Якщо український прапор для когось у Берліні - це те саме, що російський прапор, то з тими людьми, які ухвалюють такі рішення, щось не так, і ми маємо з ними говорити, щоб з'ясувати, що саме з ними не так", - наголосив Кулеба.

Що передувало

Поліція Берліна для запобігання ймовірним конфліктним ситуаціям, заборонила використання символіки, зокрема й української, під час заходів з нагоди закінчення Другої світової війни в Європі 8-9 травня.

Водночас, влада Берліна дозволила українську символіку протягом години, під час пам’ятного заходу до дня закінчення Другої світової війни в Європі, який проводило українське посольство.

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