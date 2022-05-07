Посол України в Німеччині Андрій Мельник гнівно відреагував на рішення влади Берліна заборонити українську символіку на акціях протягом 8-9 травня.
Про це йшлося в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland.
Напередодні німецькі ЗМІ, посилаючись на лист поліції, писали про ухвалену заборону у Берліні публічної демонстрації української символіки на пам’ятних заходах 8-9 травня.
Така ж заборона діє й щодо російської символіки.
Мельник у коментарі журналістам назвав таке рішення "величезним скандалом" й "ляпасом для всіх українців": "Це свідчить не тільки про відсутність такту, є також катастрофічним політичним рішенням".
"На такому тлі усі запевнення у солідарності з Україною – порожній звук. Можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але той факт, що нація-жертва і злочинці прирівнюються один до одного, є просто обурливим", - цитують ЗМІ слова дипломата.
Мельник закликав місцеву владу негайно скасувати "це сумнівне рішення".
Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" і відвідати Київ 9 травня - в день, коли Росія відзначає перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні.