Це свідчить не тільки про відсутність такту, є також катастрофічним політичним рішенням, наголосив Мельник.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник гнівно відреагував на рішення влади Берліна заборонити українську символіку на акціях протягом 8-9 травня.

Про це йшлося в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Напередодні німецькі ЗМІ, посилаючись на лист поліції, писали про ухвалену заборону у Берліні публічної демонстрації української символіки на пам’ятних заходах 8-9 травня.

Така ж заборона діє й щодо російської символіки.

Мельник у коментарі журналістам назвав таке рішення "величезним скандалом" й "ляпасом для всіх українців": "Це свідчить не тільки про відсутність такту, є також катастрофічним політичним рішенням".

"На такому тлі усі запевнення у солідарності з Україною – порожній звук. Можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки. Але той факт, що нація-жертва і злочинці прирівнюються один до одного, є просто обурливим", - цитують ЗМІ слова дипломата.

Мельник закликав місцеву владу негайно скасувати "це сумнівне рішення".

Як писав УНІАН, президент України Володимир Зеленський закликав канцлера Німеччини Олафа Шольца зробити "потужний крок" і відвідати Київ 9 травня - в день, коли Росія відзначає перемогу Радянського Союзу у Другій світовій війні.

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