Майбутній закон, якщо його приймуть у парламенті, буде введений у дію через три місяці після опублікування.

Проект з легалізації медичного канабісу в Україні вийшов на фінальний шлях. Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував парламенту ухвалити цей законопроект у першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалене на засіданні Комітету.

Йдеться про проект закону, який передбачає внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності (№5596).

Його авторами виступили понад 80 народних депутатів від "Слуги народу", "Європейської солідарності", "Голосу", представники групи "За майбутнє" та позафракційні депутати.

Так, законопроект було рекомендовано включити до порядку денного сесії та ухвалити його в першому читанні.

Під час розгляду цього питання зазначалося, що введення майбутнього закону в дію передбачається через три місяці після його опублікування.

Читайте такожКабмін провів засідання у формі збірної України з футболу (фоторепортаж)Водночас члени Комітету рекомендували парламенту відхилити альтернативний до цього законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу рослин коноплі в промислових, медичних та наукових цілях (№5596-1) авторства трьох депутатів від "Слуги Народи".

Народний депутат від "Голосу" Ольга Стефанишина сподівається на ухвалення законопроекту про легалізацію медичного канабісу в першому читанні вже цього літа. Вона додала, що цей законопроект - "про ліки для 2 мільйонів хворих, серед яких майже 20 тисяч діток із важкою епілепсією, онкохворі, паліативні хворі, пацієнти з розсіяним склерозом та інші".

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Довідка УНІАН

2 червня у Верховній Раді було зареєстровано проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (№5596), що передбачає дозвіл на легальне лікування хворих медичним канабісом за рецептами лікарів.

Законопроектом передбачено розширити доступ до медичних послуг і лікарських засобів, включаючи лікарські засоби, що виготовлені на основі медичних конопель, і надати дозвіл на започаткування клінічних випробувань препаратів на такій основі.

Також пропонується дозволити суб’єктам господарювання здійснювати діяльність з культивування конопель, які містять дозволені кількості наркотичних речовин, використовувати такі рослини у наукових, навчальних та медичних цілях без порушення міжнародних зобов'язань України щодо запобігання обігу наркотичних засобів і речовин.

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7 квітня Кабінет міністрів ухвалив постанову "Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів" (№324), якою легалізовано використання канабісу в медичній практиці. Згідно з документом, в Україні дозволено застосовувати препарати "Набілон" та "Набіксімолс".

Раніше вже стало відомо, що голова Верховної Ради Дмитро Разумков не підтримав ідею про легалізацію канабіса.

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Автор: Тетяна Поляковська