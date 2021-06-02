Під документом вже підписалися 82 народних депутати.

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Як передає кореспондент УНІАН, йдеться про проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності" (реєстраційний №5596).

Презентуючи документ, представниця фракції "Голос" Ольга Стефанишина повідомила, що під ним підписалися 82 народних депутати.

За її словами, законопроектом передбачено дозвіл легального лікування медичним канабісом на території України, але за рецептом лікаря.

Читайте такожРазумков не підтримує ідею легалізації канабісуТакож, зауважила вона, це дозволить українському бізнесу виробляти ліки на основі медичних конопель, але при наявності відповідної ліцензії.

Стефанишина зазначила, що українським науковцям буде дозволено вивчати медичні коноплі, робити клінічні випробування на території України. Крім того, вона наголосила, що відповідно до законопроекту, правоохоронні органи будуть мати можливість контролювати процес виготовлення та реалізацію препаратів з канабісу, щоб не було ніяких зловживань.

На даний час тексту законопроекту на сайті парламенту немає.

На презентації документа була присутня 4-річна дівчинка Софія Мостовенко, яка відчуває болі у зв'язку із захворюванням на епілепсію, і батькам доводиться за кордоном купувувати препарати, щоб полегшувати їй біль. Мати Софійки сказала журналістам, що в разі легалізації медичного канабісу їхня дочка і ще багато хворих людей зможуть позбавитися болю через хворобу і жити повноцінним життям.

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Автор: Надя Пришляк