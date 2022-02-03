Національний лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв висунутий Польщею на Нобелівську премію миру.
Про це повідомляє агентство QHA з посиланням на польського правозахисника Петра Хлєбовича.
За словами правозахисника, Мустафу Джемілєва номінувала на Нобелівську премію миру віце-спікер польського Сейму Малгожата Госевська.
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Також серед номінантів на Нобелівську премію миру 2022 року - британський натураліст Девід Аттенборо, Всесвітня організація охорони здоров'я, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, Папа Франциск, міністр закордонних справ Тувалу (Тихоокеанська держава в Полінезії) Саймон Кофе.
Нагадаємо, Джемілєв - перший голова Меджлісу кримськотатарського народу, який очолював його з 1991 по 2013 роки.
В цей час учасник дисидентського руху – народний депутат від фракції Партії "Європейська Солідарність".
На початку 2011 року Джемілєв також був висунутий кандидатом на Нобелівську премію миру.
А у 2021 році Нобелівську премію миру розділили головний редактор російського опозиційного видання "Новая газета" Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.
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