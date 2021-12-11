Муратов у своїй промові закликав до припинення пропаганди війни і мілітаристської риторики. А також запропонував створити міжнародний трибунал проти тортур.

10 грудня в норвезькому Осло відбулася церемонія вручення Нобелівської премії миру. У 2021 році її розділили головний редактор російського опозиційного видання "Новая газета" Дмитро Муратов і філіппінська журналістка Марія Ресса.

Журналістів нагородили "За зусилля зі збереження свободи вираження думок, що є обов'язковою умовою для демократії та миру".

В ході церемонії Муратову і Рессе були вручені дипломи і золоті медалі лауреатів, і вони виступили з промовами.

Свою Нобелівську промову, повну розшифровку якої опублікувала "Новая газета", Муратов почав з цитати з виступу іншого лауреата премії миру - Академіка Андрія Сахарова:"Мир, прогрес, права людини - ці три цілі нерозривно пов'язані".

Про порушення прав людини в Росії та інших країнах Муратов говорив більшу частину промови, що отримала назву "Антидот від тиранії". Він згадав про диктаторський режим в Росії, який активно просуває ідею війни.

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За словами головного редактора "Нової газети", світ розлюбив демократію і потягнувся до диктатури, а війна стала здаватися чимось допустимим під впливом "агресивного маркетингу". Муратов зазначив, що в Росії заведено думати, що політики, які уникають кровопролиття, слабкі, а військові загрози є "обов'язком справжніх патріотів".

"Уряди і близькі до них пропагандисти несуть всю повноту відповідальності за мілітаристську риторику на державних телевізійних каналах, - заявив він. - Нинішні ідеологи просувають ідею смерті за Батьківщину, а не життя за Батьківщину. Не дамо цьому їх телевізору знову себе обдурити".

"Гібридні бойові дії, трагічна, потворна і злочинна історія з "Боїнгом" МН-17 зруйнували стосунки Росії і України, і я не знаю, чи зуміють наступні покоління їх відновити... тим більше, у хворих головах геополітиків війна Росії і України перестала здаватися неможливою", - додав Муратов.

Муратов звернув увагу на те, що до війни на сході України додалася і міграційна криза на кордоні Білорусі та країн Євросоюзу, інспірована Олександром Лукашенком. Цю ситуацію журналіст охарактеризував як "гру на межі великої крові".

Закликаючи до припинення мілітаристської риторики, Муратов процитував ще одного нобелівського лауреата - колишнього президента СРСР Михайла Горбачова. За словами журналіста, Горбачов 18 квітня 1988 року на засіданні Політбюро відреагував на вимогу одного з міністрів залишити радянські війська в Афганістані фразою: "Припини свій яструбиний клекіт!"

"Припинити яструбиний клекіт! Чим не сучасна програма для політики і журналістики – налагодити життя без похорону?"- заявив Муратов.

У своїй промові він говорив про тортури у в'язницях і під час слідства в сучасній Росії, про кримінальні справи за фальшивими звинуваченнями, про переслідування опозиційного політика Олексія Навального, про вимогу російської прокуратури ліквідувати товариство "Меморіал" ("Меморіал" визнаний у Росії організацією, що виконує фунцкії іноземного агента - УНІАН).

"Народ для держави чи держава для народу? Це головний конфлікт сьогодні", - переконаний Муратов.

У зв'язку з цим журналіст виступив з ініціативою створити Міжнародний трибунал проти тортур, який розслідував би випадки тортур по всьому світу.

"Я виступаю з ініціативою створення Міжнародного трибуналу проти тортур, завдання якого збирати дані про застосування тортур в різних частинах світу і державах. Встановити катів та їх господарів, причетних до подібних злочинів. Сподіваюся, звичайно, в першу чергу, на журналістів-розслідувачів з усього світу. Тортури повинні бути визнані важким злочином проти гуманності", - закликав Муратов.

Значна частина промови була присвячена журналістиці в Росії, яка, за висловом автора, "зараз переживає темні часи". Він нагадав, що за кілька останніх місяців вже понад сто журналістів, медіа, правозахисників і НКО отримали статус "іноземних агентів", схожий з Радянським статусом "ворогів народу"; багато хто залишився без роботи і були змушені виїхати з країни.

Наприкінці промови Муратов підкреслив, що отримана ним Нобелівська премія миру є даниною всьому професійному товариству журналістів і його загиблим колегам по виданню "Новая газета". Він закликав вшанувати пам'ять тих представників журналістської спільноти, які віддали життя, виконуючи професійний обов'язок.

"Давайте вшануємо хвилиною мовчання наших ... колег-репортерів, які віддали життя за цю професію, і підтримаємо тих, хто піддається переслідуванням. Я хочу, щоб журналісти вмирали старими", - підсумував Муратов.

Довідка УНІАН. Ресса і Муратов - перші журналісти, які отримали Нобелівську премію відтоді, як у 1935 році німець Карл фон Осецький отримав нагороду за викриття секретної програми переозброєння нацистів.

Дмитро Муратов - третій лауреат премії миру в історії Росії після Андрія Сахарова і Михайла Горбачова, якщо враховувати радянський період. Ще одну нагороду за засновану ним організацію "Лікарі світу за запобігання ядерній війні" отримав академік Євген Чазов.

Нобелівська премія миру щорічно присуджується особам і організаціям, які зробили видатний внесок у зміцнення миру. Вручається з 1901 року.

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Автор: Вікторія Гордієнко