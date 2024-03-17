Речник прокоментував свою відставку.

Речник оперативно-стратегічного угруповування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитро Лиховій оголосив, що йде зі своєї посади.

"З учорашнього дня я вже не начальник відділу зв'язків з громадськістю і не речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", де обстановка так само важка, але контрольована - завдяки зусиллям кожного солдата й офіцера, який тягне цю пекельну фронтову лямку", – написав Лиховій.

Він також подякував членам команди, командуванню, попередникам та військовим з якими проходив службу на цій посаді.

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"Це була дуже відповідальна і виснажлива робота без вихідних, де майже немає часу на сон. Ми з нашою невеличкою командою з Управління зв'язків з громадськістю зайшли в комунікації ОСУВ на одному з відносно найгарячіших відрізків цього етапу великої війни. Поставлені задачі виконали, хай це й була посада для значно вищого звання, ніж моє піджачно-капітанське", – зазначив Лиховій.

Крім того, екс-речник зазначив, що повертається до виконання повсякденних обов'язків як офіцер Управління зв’язків з громадськістю ЗСУ. Нагадаємо, про звільнення ще одного речника – Повітряних сил – Юрія Ігната стало відомо напередодні.

Що відомо про Дмитра Лиховія

Дмитро Лиховій у цивільному житті був засновником та головним редактором українського інтернет-видання "Новинарня". У листопаді минулого року мобілізувався до лав ЗСУ. Отримав військове звання "капітан".

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